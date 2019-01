Eclissi lunare totale, lunedì 21 gennaio 2019/ Lo spettacolo sarà visibile dalle 3 di notte fino all’alba

Pronti a volgere il naso all’insù per l’eclissi lunare totale che si terrà lunedì 21 gennaio 2019. Secondo gli esperti, a partire dalle ore 3:30, fino alle 6:00, la terra si posizionerà fra il sole e il nostro satellite dando quindi vita ad un’eclissi lunare che sarà totale, visto che il pianeta sarà nascosto dal cono d’ombra formato appunto dalla terra. Sarà un evento visibile particolarmente bene proprio perché si verificherà di notte, quando sarà buio, ed inoltre, la luna apparirà più grande rispetto all’eclissi avvenuta lo scorso 27 luglio, fino ad oggi la più lunga di tutto il ventunesimo secolo. Come anticipato sopra, durante le eclissi lunari la terra si frappone fra il sole e la luna, oscurando il satellite attraverso il cono d’ombra prodotto dal nostro pianeta. L’eclissi sarà totale, visto che l’ombra della terra coprirà interamente il satellite, altrimenti avremmo dovuto parlare di “parziale”. Lo spettacolare evento inizierà, assicurano gli esperti, alle 3:36 del mattino di lunedì 21 gennaio, quindi la totalità inizierà alle 5:41 per toccare il massimo alle 6:12.

ECLISSI LUNARE TOTALE LUNEDI’ 21 GENNAIO

Alle 6:43 il fenomeno inizierà a dissolversi poi dalle 8:48 la luna uscirà definitivamente dal cono d’ombra terreste. Ovviamente è consigliato assistere all’eclissi nella sua prima parte, quella notturna, proprio per via del buio: durante la seconda fase il cielo diverrà via-via più luminoso permettendo una minore nitidezza dell’evento. In occasione del fenomeno la luna sarà in fase “superluna”, ovvero, sarà più grande rispetto al solito visto che sarà piena e nel punto più vicino alla terra della sua orbita. Sarà quindi ben visibile grazie anche al colore rosso che assumerà per via dalla rifrazione dei raggi solari dall’atmosfera terrestre. Il consiglio è quello di recarsi in una zona buia, lontano da fari e lampioni vari, e se possibile, di dotarsi di un binocolo se non addirittura di un telescopio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA