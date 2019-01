Tim Mobile, nuova offerta anti-Iliad/ 50 Gb e chiamate illimitate a 6.99 euro al mese

Nuova offerta di Tim Mobile anti-Iliad. Obiettivo della compagnia telefonica italiana, “rubare” i clienti all’azienda francese, dopo che quest’ultima ha spopolato al suo arrivo nel Belpaese. La Tim punta ovviamente ad aumentare la propria quota di mercato, ma nel contempo anche a regalare una promozione molto interessante a quegli utenti che sono rimasti un po’ insoddisfatti da Iliad, a seguito dei noti problemi di connessione e di velocità di navigazione. L’offerta in questione si chiama Tim Sound 50 Gb, ed è molto simile all’offerta già proposta di Iliad, ma ad un euro in meno ogni mese. In poche parole, la compagnia italiana offre 50 gigabyte di traffico dati a velocità 4G, con l’aggiunta di chiamate illimitati verso tutti i fissi e i mobile nazionali, hotspot incluso ed illimitato per la navigazione in tethering, al costo di 6.99 euro ogni mese (quella di Iliad è di 7.99). Rispetto ai francesi, la Tim tralascia gli sms (che stanno ormai scomparendo), nonché le chiamate verso i numeri internazionali.

TIM MOBILE: NUOVA OFFERTA ANTI-ILIAD

Inoltre, la compagna italiana richiede un obbligo contrattuale di almeno 24 mesi, con l’aggiunta di un costo di attivazione di 12 euro, a cui vanno aggiunti altri 10 euro per l’acquisto della Sim card. Infine l’ultimo vincolo, l’attivazione per 30 mesi del servizio TIM Ricarica Automatica, che consiste, come dice lo stesso nome, in una ricarica automatica del dispositivo mobile ogni qual volta il credito risulta essere inferiore ai 3 euro. Per poter sottoscrivere questo nuovo abbonamento di Tim, ci si può rivolgere ai negozi riservati, in tutti gli store specializzati (come ad esempio Media World, Euronics, Saturn e via discorrendo), nonché online seguendo le apposite istruzioni. Si tratta sicuramente di un’offerta interessante rivolta soprattutto a coloro che sono sempre connessi e che utilizzano quotidianamente una grande mole di dati.

