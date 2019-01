Samsung Exynos 7904, il processore per il Galaxy M/ Nuovo chip di fascia media: ma solo per il mercato indiano

Samsung Exynos 7904, il nuovo processore integrato sul Galaxy M. In un periodo ricco di annunci per il colosso coreano della telefonia, nelle ultime ore è arrivata la conferma che il 2019 sarà anche l’anno del lancio non solo di una linea nuova di zecca di smartphone ma pure di un nuovo chip che dovrebbe debuttare proprio sui modelli della serie Galaxy M: stando a quanto si legge nel comunicato che Samsung ha diffuso recentemente, tuttavia, si sottolinea come il nuovo System of Chip nasce per soddisfare le esigenze di un mercato particolare, ovvero quello dell’India e quindi difficilmente si potranno apprezzare le performance del processore coreano anche in Italia salvo ovviamente ripensamenti.

LE SPECIFICHE DEL SAMSUNG EXYNOS 7904

Il Samsung Exynos 7 della serie 7904 (questo il suo nome completo) si configura come un processore di fascia media e sarà il primo octa core che, come detto, sarà installato sui Galaxy M: leggendone le specifiche che sono state comunicate (e secondo le quali sarà annunciato in India il prossimo 28 gennaio), si può comunque dedurre che non avrà costi elevati e va ad arricchire una line-up di chip che nella stessa famiglia già comprendeva i modelli Exynos 7880 e 7885. Come anticipato, il processore è un octa core formato da due core Cortex-A73 da 1,8 Ghz e altri sei Cortex-A53 da 1,6 Ghz, garantendo così non solo delle performance superiori dell’80% rispetto al modello precedente della serie ma pure una navigazione e fruizione di contenuti multimediali abbastanza fluida. Inoltre, il chipset avrà integrato anche un processore d’immagine che potrà supportare due fotocamere (risoluzione massima di 32 Megapixel) e anche due posteriori, come dovrebbero essere i Samsung Galaxy della Serie M.

