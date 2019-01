Samsung Galaxy S10/ Data di uscita e prezzo: batteria super ottimizzata

Samsung Galaxy A60 ma non solo: grande attesa nel mondo dell’hi-tech per il Samsung Galaxy S10, il nuovo top di gamma della multinazionale sudcoreana verrà svelato in anteprima il prossimo 20 febbraio 2019 in un evento organizzato a San Francisco, negli Stati Uniti. Migliaia di appassionati trepidanti per scoprire le novità e le funzionalità del modello, che dovrebbe essere disponibile sul mercato a partire dalla prima settimana di marzo 2019. Nelle ultime ore sono trapelate nuove informazioni degne di nota: Termometro Politico evidenzia che in Italia, come negli altri Paesi, l’S10 sarà disponibile in tre versioni: il modello standard, il modello lite e il modello Plus, con un display da 6.4 pollici. Tre modelli differenziati anche per ciò che concerne la Ram e lo spazio di archiviazione. Il modello standard avrà 6-8 Gb di memoria e 128-512 Gb di memoria interna, con il prezzo che varia dai 929 ai 1179 euro. Per quanto riguarda l’S10 Plus, ci saranno le versioni da 6-8 Gb di memoria e 128-512 Gb di memoria interna, con un prezzo dai 1049 ai 1299 euro.

SAMSUNG GALAXY S10: BATTERIA SUPER OTTIMIZZATA

Ma non solo: secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe esserci anche un super Galaxy S10 Plus, con 12 Gb di Ram e 1 Tb di memoria. Il prezzo dovrebbe aggirarsi attorno ai 1599 euro. Tornando alla versione Lite, avrà 6 Gb di Ram con 128 Gb di spazio di archiviazione per un prezzo di 779 euro. Dopo le nuove immagini dell’S10, giungono novità per ciò che concerne le caratteristiche dei vari modelli: Android World evidenzia che secondo Ice Universe, famosissimo leaker, il nuovo Galaxy avrà un’ottimizzazione della batteria eccellente e una struttura di raffreddamento più avanzata. Sempre per quanto riguarda la batteria, si vocifera che abbia delle dimensioni molto generose: non ci resta che attendere poco meno di un mese e scoprire a San Francisco l’ultimo top di gamma del colosso sudcoreano…

