Nuova Renault Clio 2019/ Foto, svelata la quinta generazione: fari full led e antenna shark per tutti

E’ stata svelata oggi la quinta generazione della Renault Clio, la fortunata auto prodotta dalla casa automobilistica francese che quest’anno taglia le 29 candeline, capace di vendere nel mondo più di 15 milioni di unità. La nuova Clio prosegue quanto già visto con le ultimissime versioni, quindi un’utilitaria di qualità, adatta a tutti ma che strizza l’occhio alla tecnologia e alla sportività. Ormai manca davvero poco alla sua messa in commercio, che arriverà a marzo, in concomitanza con il salone dell’auto di Ginevra, uno dei più importanti motor show non soltanto del Vecchio Continente. Renault aveva diffuso negli scorsi giorni le immagini degli interni di quella che sarà la nuova Clio, e proprio in queste ore ha mostrato finalmente l’esterno: un’immagine render, che potete trovare qui sopra, che coinciderà in tutto e per tutto con la vettura reale. Il nuovo modello dell’automobile francese sarà più corta rispetto alla precedente, per una misura di 400 centimetri per 144 di altezza.

NUOVA RENAULT CLIO 2019: FOTO

Nonostante le dimensioni ridotte è cresciuto il bagagliaio, che ora avrà una capienza di 391 litri, 26 in più rispetto alla precedente versione. Per quanto riguarda le novità più sostanziose, le troviamo nella parte anteriore, a cominciare dal cofano, che avrà un effetto più scolpito rispetto a quello della sua antenata, grazie a delle nuove curve. Vistosa la calandra così come la griglia sul paraurti anteriore, che favorirà un miglior raffreddamento del motore. La versione mostrata nel render ha cerchi in lega da 17 pollici, a conferma della sportività e “dell’aggressività” della nuova Clio, ed inoltre, fin dalle versioni “entry level”, ci saranno in dotazione i far full led, un optional senza dubbio da non sottovalutare e che equipara la Clio ad auto di livello più alto. In dotazione su ogni versione anche l’antenna a pinna di squalo, altro dettaglio spesso utilizzato da marche blasonate come ad esempio Bmw. Inedita la forma dei fari anteriori a forma di C, che caratterizza gli ultimi modelli di casa Renault. Non ci resta che attendere le info ufficiali sulle motorizzazioni nonché i prezzi.

