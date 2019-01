Modelli Samsung aggiornati ad Android 9 Pie nel 2019/ La lista dei dispositivi e il calendario

La Samsung ha voluto comunicare i modelli che saranno aggiornati per Android 9 Pie nel 2019. Sono durati appena alcune settimane i beta testing che hanno permesso di lavorare sui modelli più recenti della nota azienda sudcoreana. Si partirà alla fine del mese in corso con i modelli Galaxy S9, S9+ e Note 9. Per poi passare alle versioni meno recenti con in agenda il passaggio degli 8 nel mese di febbraio e marzo. Google ha rilasciato la versione definitiva di Android 9 Pie ad agosto, ma nonostante questo le aziende che producono smartphone si sono volute prendere un tempo abbastanza importante per cercare di evitare possibili bug o ulteriori problemi che si sono verificati in passato. Questo ha contribuito alla frammentazione del sistema operativo e ovviamente ha generato non poca confusione attorno al mondo appunto dei device mobili. Sul portale ufficiale di Samsung si possono scoprire tutte le ulteriori novità.

Modelli Samsung aggiornati ad Android 9 Pie nel 2019: andiamo a scoprire il sistema operativo

Dopo aver visto i modelli di Samsung aggiornati ad Android 9 Pie nel 2019, andiamo a scoprire qualcosa di più del nuovo sistema operativo presto disponibile su tutti gli smartphone. Questo è stato rilasciato da Google ad agosto nella sua versione definitiva, prendendo il posto di Oreo. La novità principale è quella del supporto del notch che avvicina Android al mondo di Apple almeno dal punto di vista estetico. C’è anche una modifica nel look, con gli angoli smussati e arrotondati e i colori fosforescenti. Inoltre sarà possibile effettuare gli screenshot in maniera più intuitiva grazie a uno specifico tool nativo. Ci sarà poi una batteria adattiva che servirà a prevedere i consumi e aumentare l’autonomia del nostro dispositivo andando ad agire direttamente sulla CPU, sulle app e sulla luminosità del display. Tante novità che renderanno il nostro smartphone dunque più pratico ma anche più bello.

La lista aggiornata

Note 9 (gennaio 2019)

S9 (gennaio 2019)

S9+ (gennaio 2019)

Note 8 (febbraio 2019)

S8 (marzo 2019)

S8+ (marzo 2019)

Tab S4 10.5 (aprile 2019)

A6 (aprile 2019)

A6+ (aprile 2019)

A7 2018 (aprile 2019)

A8 Star (aprile 2019)

A8+ 2018 (aprile 2019)

A9 2018 (aprile 2019)

J2 (2018) (aprile 2019)

J2 Core (aprile 2019)

J4 (aprile 2019)

J6+ (aprile 2019)

On7 (2018) (aprile 2019)

J4+ (maggio 2019)

J6 (maggio 2019)

J8 (maggio 2019)

J7 2017 (luglio 2019)

J7 Duo (luglio 2019)

J7 Neo (luglio 2019)

Tab S3 9.7 (agosto 2019)

Tab A 2017 (ottobre 2019)

Tab A 10.5 (ottobre 2019)



