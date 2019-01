HomeKit di Apple al Ces 2019/ L’azienda della mela non è presente, ma si fa sentire

La Apple non era presente ufficialmente al CES 2019, ma ha fatto sentire la sua partecipazione grazie al fatto di aver puntato in maniera decisa sull’HomeKit. La volontà dell’azienda della mela è quella di mettere le basi sul mondo dell’universo della casa, per rendere le esperienze del suo pubblico sempre più performanti. Il Gruppo di Cupertino non ama partecipare al Consumer Electronics Show, ma quest’anno si è distinta andando a tappezzare l’area attorno alla fiera con cartelloni pubblicitari per mettere in mostra la nuova linea di iPhone. L’obiettivo principale dell’azienda però era quella di arrivare a Las Vegas con i suoi nuovi progetti per la casa intelligente. TechChrunch ha specificato la presenza di alcuni giornalisti pronti a illustrare le società impegnate nella produzione di dispositivi HomeKit di Apple. Sono dunque riusciti ancora una volta a prendersi la scena senza essere nemmeno presenti.

HomeKit di Apple al Ces 2019: le società impegnate nel progetto

Nel progetto HomeKit di Apple, presente per via indiretta al Ces 2019, ci sono diverse aziende molto importanti. Tra queste si punta soprattutto sulla Belkin che ha lanciato una nuova linea di New Wemo Light Switches. Eve invece ha deciso di diventare protagonista grazie alle spine elettroniche intelligenti, sbaragliando di fatto la concorrenza in questo campo. ConnectSense invece ha deciso di puntare soprattutto sul consumo energetico ridotto e sulle Smart Outlet. Sono numerosi gli accordi stabiliti da Apple con altre aziende importanti. Tra queste c’è Samsung che ha presentato le sue nuove Smart Tv pronte ad aprire i cancelli a iTunes Movies e ad Airplay 2. Attenzione poi a studiare da vicino anche il mondo della sicurezza dove al momento non è ancora riuscita a raggiungere gli obiettivi che si era prefissata negli ultimi anni. Un’ennesima svolta è pronta per un’azienda che non ha intenzione di certo di fermarsi.

