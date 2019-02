Instagram, mega bug cancella follower/ Influencer in ansia “Persi più di 100mila fan”

Un clamoroso bug ha colpito Instagram, causando la perdita di migliaia di follower a utenti ignari. Inizialmente si era pensato che il social network avesse ripulito di fatto i vari account dagli utenti inattivi o fake, ma solo dopo si è scoperto che si è trattato di un malfunzionamento interno allo stesso social network fotografico. «Sappiamo che in queste ore c’è un problema responsabile del cambio del numero di follower di moltissimi account – ha fatto sapere con un post Twitter lo stesso Instagram – stiamo lavorando per risolvere la questione il prima possibile». Gli sviluppatori sono al lavoro alacremente per risolvere il problema, ma nel contempo numerosi utenti sono in agitazione, dal momento che alcuni di essi hanno registrato anche perdite superiori ai 100mila follower. Numeri importanti soprattutto per i famosi influencer, la cui vita lavorativa e di conseguenza il proprio guadagno, è strettamente legata appunto alle persone che li “seguono”.

INSTAGRAM, MEGA BUG CANCELLA FOLLOWER

Ma stando a quanto sottolinea Instagram, che ha cercato di rispondere alle numerose questioni sollevate dagli utenti disperati, il numero originale di follower dovrebbe essere a breve ristabilito, quando cioè il bug verrà risolto. «I numeri sono importanti per chi utilizza Instagram – fanno notare – per lavorare ed essere pagato dai brand proprio per in base al numero di follower». In un modo dove volente o nolente l’immagine social è importante, un bug di tale tipo può mettere a serio rischio i guadagni di migliaia di persone, che appunto vivono grazie a pubblicità e sponsor online. Al momento il problema non sembrerebbe essere ancora risolto, e siamo quindi in attesa di un nuovo post di Instagram che possa fornire maggiori dettagli sul bug. Nel frattempo, se anche voi aveste assistito ad una perdita vertiginosa di fan, ora sapete il perché: non vi preoccupate, a breve tornerà tutto alla normalità, quando, non si sa…

