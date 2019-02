ANTHEM/ Data di uscita dell’action futuristico di Bioware: “lo shooter più emozionante della nostra decade”

Il nuovo action futuristico di Bioware sarà presto disponibile per tutti i giocatori: Anthem uscirà il 22 febbraio 2019 e sarà disponibile per Ps4, Xbox One e ovviamente Pc. «L’umanità lotta per sopravvivere nelle lande selvagge e minacciose di un mondo rimasto incompiuto. Gli Specialisti combattono senza sosta in questa battaglia, con l’aiuto degli strali, le loro incredibili armature potenziate», questo quanto anticipato da da Electronic Arts sul videogame, che presenta sia elementi per la modalità multiplayer-cooperativa sia per giocatore singolo in un “mondo condiviso” che può ospitare massimo quattro membri. EA ha inoltre reso noto che i giocatori faranno parte della fazione degli Specialisti, guerrieri, responsabili della salvaguardia dell’umanità e dell’esplorazione delle terre pericolose: in attesa del 22 febbraio, è disponibile la demo pubblica di Anthem dalla serata di ieri e lo rimarrà fino alle 3:00 ora italiana del 4 febbraio.

LE PAROLE DEL GAME DIRECTOR DI ANTHEM

Come riportato da Multiplayer, il game director di Anthem Jonathan Warner si è detto entusiasta del nuovo gioco: «Potremmo avere tra le mani lo shooter più emozionante della nostra decade. I giochi ai quali non ti connetti emotivamente non sono quelli di cui continui a parlare ad anni di distanza. Per quanto mi riguarda questo è il bello di creare videogiochi: sapere che da qualche parte alcuni ragazzi stanno per prendere Anthem e si apprestano a giocarlo, e che ai loro occhi sarà proprio quel tipo di gioco». Prosegue Jonathan Warner: «Potrebbe sembrare pretenzioso dire ‘vogliamo davvero che vi connettiate emotivamente a questo titolo’. Ne sono consapevole, ma voglio che raggiunga emotivamente tante persone in modi diversi. Che si tratti di una storia toccante o di un personaggio che amate particolarmente, di un’avventura da raccontare agli amici o di semplice adrenalina. È tutto emozionante».

