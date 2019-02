Samsung Galaxy F/ Video e data di uscita: lo smartphone flessibile si svela

Samsung Galaxy S10 ma non solo: in arrivo anche il Samsung Galaxy F, con F che sta per Fold. La multinazionale sudcoreana si appresta a lanciare sul mercato il nuovo modello flessibile: il suo debutto è previsto per il prossimo 20 febbraio 2019 a San Francisco, insieme proprio all’S10, e Samsung nutre grandi aspettative. Come evidenziato da Libero, avrà un form factor rivoluzionario per l’intero settore mobile e sarà prodotto su larga scala. Grandi aspettative e poche informazioni a disposizione: non è stata alcuna immagine sul design pubblicata nelle ultime settimane. In nostro soccorso ecco il video pubblicato su Youtube, da cui possiamo trarre le prime impressioni.

SAMSUNG GALAXY F: ECCO IL VIDEO

Rispetto a quanto ipotizzato in un primo momento, il Samsung Galaxy F sarà molto sottile. Nella sequenza pubblicata su Youtube lo smartphone si intravede solo alla fine ma è possibile osservare la classica apertura a portafoglio: Libero evidenzia che piegato in due ha le dimensioni di uno smartphone, una volta aperto ha la grande di un tablet. Poche informazioni anche per quanto riguarda le caratteristiche, ma è facile ipotizzare che si tratterà di uno smartphone premium: chipset Exynos 9820, supportato da 12GB di RAM e da 1TB di memoria interna, tripla fotocamera e batteria da quasi 5000mAh. Infine, capitolo prezzo: si saprà qualcosa in più il prossimo 20 febbraio 2019 ma, secondo i primi rumors, la cifra si aggirerebbe attorno ai 2000 euro.





