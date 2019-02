Xiaomi Mi 9 con display AMOLED/ Svelato modello top gamma con ‘cuore’ Snapdragon 855

Xiaomi Mi 9 con display AMOLED: mentre il grande competitor sul mercato asiatico, ovvero il colosso coreano di Samsung, nella giornata di oggi svela la nuova serie di Galaxy S, l’azienda cinese ha ufficialmente presentato lo smartphone Mi 9 che rappresenta un prodotto top gamma all’interno della propria line up dopo il “leak” degli ultimi giorni. E seguendo una linea di tendenza oramai consolidata nel settore, anche Mi 9 avrà le tre fotocamere posteriori e verrò proposto ovviamente non solo in una versione: il nuovo arrivato in casa Xiaomi infatti ha uno schermo AMOLED da 6,39 pollici con risoluzione full HD+ da 2340×1080 pixel, mentre la fotocamera frontale è da 20 megapixel. Ma è soprattutto sul design sul “cuore” al suo interno che punta molto l’azienda cinese.

LE CARATTERISTICHE DELLO XIAOMI MI 9

Infatti lo Xiaomi Mi 9 monta un processore Snapdragon 855 con 6 oppure 8 Gb di Ram mentre vengono dichiarati 128 Gb di memoria storage: il sistema operativo invece è un Android 9 Pie e i prezzi oscilleranno tra i 2999 yuan della versione a 6 Gb e 3299 di quella da 8 Gb. Ma come detto a incuriosire è soprattutto la sua cover in vetro curva ai lati e che mostra una superficie iridescente e il cui effetto potrebbe rappresentare un interessante “plus” per il target di riferimento dato che le varie sfumature cromatiche cambieranno anche in base all’angolo di incidenza della luce. Per quel che concerne invece le fotocamere, il Mi 9 sarà dotato appunto di tre dispositivi ottici posteriori, di cui il principale da 48 Megapixel, con le altre due rispettivamente invece presentano rispettivamente sensori da 16 e 12 Megapixel. Infine, rispetto alla classica versione SE, la variante “Transparent Edition” dello smartphone top gamma di Xiaomi avrà una cover in vetro trasparente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA