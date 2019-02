Huawei Mate X, ecco lo smartphone pieghevole/ “Il telefono 5G più veloce al mondo”

Huawei Mate X, ecco lo smartphone pieghevole del colosso cinese: la presentazione è in programma domani al Mobile World Congress 2019 di Barcellona ma la notizia è già arrivata oggi grazie ai social. Il cartellone pubblicitario ‘beccato’ da un utente di Twitter recita che si tratta del «telefono pieghevole 5G più veloce al mondo». Non sono ancora noti i dettagli dei Mate X, che andrà a inserirsi nel segmento dei telefoni pieghevoli, in grado di chiudersi a libro e passando dalle dimensioni di un tablet a quelle di un telefono. Una vera e propria rivoluzione nel mondo degli smartphone, dunque. Come sottolinea l’Ansa, al Mobile World Congress sono attesi i pieghevoli anche di altre aziende, tra cui Xiaomi, mentre Samsung ha già svelato in settimana il suo Galaxy Fold in un evento a San Francisco.

HUAWEI MATE X, SORPRESA ROVINATA DAI SOCIAL

Come evidenzia Repubblica, la sorpresa della società cinese è stata “rovinata” da una grande pubblicità che un gruppo di operai stava allestendo nella città catalana: la presentazione infatti è prevista per domani ma la notizia non sarebbe dovuta circolare fino a domenica. Un utente Twitter ha deciso di fotografare il cartellone pubblicitario e di condividere l’immagine, che ha fatto immediatamente il giro del web. Repubblica evidenzia che il Mate X ha un unico display che si piega verso l’esterno, con la grafica che potrà scorrere così da un lato all’altro anche quando il display è chiuso. Per ciò che concerne hardware e il comparto fotografico, il tasto di accensione che potrebbe includere anche il sensore per le impronte digitali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA