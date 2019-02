Google Assistant anche su telefoni a basso costo/ In arrivo una versione per KaiOS

Google Assistant anche sui telefoni a basso costo: è questa l’indiscrezione rilanciata nelle ultime ore dal sito specializzato The Verge a proposito delle future strategie della multinazionale statunitense con sede a Mountain View e che in un articolo spiega come si sia già al lavoro per sviluppare una versione dell’assistente virtuale pure per KaiOS, il sistema operativo ‘montato’ sugli smartphone di fascia bassa. A quanto pare la nuova versione dell’Assistente ideato da Big G arriverà solo nei prossimi mesi e consentirà ai possessori dei suddetti telefoni low cost di poter dettare i messaggi di testo e poter effettuare anche loro delle ricerche sul web semplicemente utilizzando la propria voce; non solo dato che pare che sui sistemi KaiOS il Google Assistant sarà in grado di leggere diverse lingue non solo i menu e le icone ma pure le impostazioni del device.

GOOGLE ASSISTANT ANCHE PER I TELEFONI LOW COST

La novità riguardo allo sviluppo di una versione per i dispositivi di fascia bassa del noto Assistente di Google segue di pochi mesi il lancio di un aggiornamento che implementava nuove lingue quali l’urdu, il malayalam, il kannada ma pure telugu, tamil, marathu e bengali. L’idea degli sviluppatori, dal momento che l’assistente vocale aiuta molto nel superare le difficoltà di utilizzo delle interfacce, è quello dunque di fare “breccia” nei cosiddetti mercati emergenti e dove vi sono milioni di device come ad esempio i Nokia che utilizzano sistemi operativi quali KaiOS e simili. Inoltre, tra le altre novità anticipate dal suddetto articolo apparso su The Verge c’è pure quella che riguarda la prossima integrazione del Google Assistant nell’app di messaggistica sugli smartphone che montano il sistema operativo “di casa”, vale a dire google.

