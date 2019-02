Xiaomi Mi 9, ecco la prima foto/ “Leak” involontario? Avrà tripla fotocamera posteriore e lettore di impronte

Xiaomi Mi 9, ecco la prima foto: nelle ultime ore, probabilmente in maniera involontaria anche se spesso dietro certi “leak” potrebbe esserci anche una strategia di marketing, ha cominciato a circolare sul web un primo scatto di uno dei modelli su cui il colosso cinese della telefonia punta molto per il 2019. Protagonista della vicenda è stato infatti il signor Wang Teng Thomas, che di Xiaomi è il Poduct Director e che potrebbe ad ogni modo aver commesso una gaffe pubblicando uno scatto del Mi 9 prima di rimuoverlo anche se oramai il danno, nell’epoca degli screenshot onnipresenti, era stato fatto. Ad ogni modo, stando non a questa anticipazione, lo smartphone dovrebbe essere dotato di ben cinque fotocamere dato che la foto invece ne mostra chiaramente tre mentre il modulo fotografico dovrebbe avere un posizionamento verticale.

LA PRIMA FOTO DELLO XIAOMI 9

La pubblicazione del primo scatto dello Xiaomi Mi 9, modello top di gamma della casa cinese, dovrebbe inoltre essere dotato non solo della suddetta tripla fotocamera posteriore ma pure di un lettore di impronte: ad ogni modo la camera principale dovrebbe essere una Sony IMX586 da 48 Megapixel mentre gli altri due sensori fotografici saranno rispettivamente da 13 e 16 Megapixel inoltre, l’ultimo nato della serie Mi sarebbe dotato anche di un display da 6,4” con un notch in cui è collocata la fotocamera. Per quanto riguarda invece il succitato lettore di impronte digitali, secondo alcuni potrebbe essere posizionato proprio sotto lo stesso display ma su questo punto, dal momento che lo scatto circolato in rete non è ancora molto chiaro, bisognerà attendere delle conferme in merito.

Xiaomi #Mi9 – The 2019 Xiaomi Flagship (Updated Concept) pic.twitter.com/X7PU56tZMM — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 2 febbraio 2019





