Samsung Galaxy S9/ Prezzo e caratteristiche: doppia apertura focale e super slow motion

Dal Samsung Galaxy S10 al Galaxy A90, passando per il Galaxy F: la multinazionale coreana è pronta a lanciare sul mercato numerosi smartphone di altissimo livello, ma uno dei prodotti più amati dagli amanti di hi-tech è senza dubbio il Samsung Galaxy S9. Tra gli Android più avanzati e completi in circolazione, l’S9 dispone di un display da 5.8 pollici e di una risoluzione da 2960×1440 pixel. Le funzionalità offerte da questo smartphone sono diverse e all’avanguardia, basti pensare al modulo LTE 4G: permette infatti un trasferimento dati e una navigazione internet eccellente. Hd Blog sottolinea che la fotocamera da 12 megapixel che permette a Galaxy S9 di scattare foto di buona qualità con una risoluzione di 4290×2800 pixel. Stesso discorso per quanto riguarda i video: 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel.

SAMSUNG GALAXY S9: DOPPIA APERTURA FOCALE E SUPER SLOW MOTION

Una delle caratteristiche più interessanti è la doppia apertura focale, con la lente che si comporta come l’occhio umano catturando la quantità di luce necessaria. Si adatta a ogni tipo di luminosità, da intensa a scarsa passando da F 2.4 a F 1.5: non ci sarà alcuna differenza tra l’immagine guardata e quella scattata. Un’altra caratteristica particolarmente vincente è il super slow motion, con la fotocamera in grado di rallentare il tempo e di rendere speciale ogni singolo momento. In Super Slow Motion è possibile registrare in risoluzione HD fino a 20 scatti a 960fps, quattro volte più veloce dei principali smartphone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA