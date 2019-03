World Wide Web/ Tra Rovazzi e Tafazzi: la grande differenza la fa il WWW

Il World Wide Web è stata la promessa mantenuta di una tecnologia che ha cambiato concretamente il futuro delle persone. Per sempre. Ora ci ironizzano argutamente anche i comici della pubblicità delle compagnie telefoniche. In questi giorni sugli schermi televisivi imperversa Fabio Rovazzi che non riesce a calarsi nei panni di un padre di famiglia che abbia vissuto la sua giovinezza nei “lontani” anni settanta. “Vedi, nel lontano 1976… no, non ce la faccio sono del ’94: non può funzionare!”. Ed è proprio vero. E per una volta, forse unico caso, anche la solita retorica del “si stava meglio quando si stava peggio”, dei “mitici” anni ottanta, della Milano da bere, del boom economico degli anni sessanta, dello stile e della grande musica degli anni ’70… tutto impallidisce nella cesoia tra passato e futuro che è il World Wide Web. Perchè – per proseguire nella grande intuizione Rovazziana – se si vuol esser seri, quello è il passato, questo è il futuro carico di comodità, promesse e possibilità. Quindi, Rovazziani avanti, magari con il 5G, Tafazziani indietro, prima del World Wide Web. E se “quelli del ’76” forse saprebbero tornare indietro, di sicuro i millennials senza ciò che il World Wide Web ha reso possibile, si troverebbero più spaesati di Troisi e Benigni in “Non ci resta che piangere”.

WORLD WIDE WEB, UN COMPLEANNO RIVOLTO AL FUTURO

Oggi il World Wide Web è già passato dalla sua versione “1.0” alla più moderna “2.0” e si appresta a entrare in una ulteriore nuova era con la tecnologia a 5G, la realtà aumentata e l’IOT. Certamente negli anni questi cambiamenti saranno ancora più accelerati, e non è facile immaginare come sarà nel suo sessantesimo compleanno. In questi primi trenta si è passati dalla visualizzazione di file di testo, il Web di fatto era quello, tra mail e i primi rudimentali siti, alle App sullo smartphone e i social network che hanno sostanzialmente spostato la ragnatela dei collegamenti ipertestuali tra file in una ragnatela di relazioni tra utenti. Transizione destinata ulteriormente a cambiare, virare e specificarsi, quindi questo trentesimo anniversario più che uno sguardo al passato sarà uno sguardo al futuro. Chissà cosa ci riserverà…

