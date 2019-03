iPad Mini e iPad 10.5, l’Apple si rinnova/ Attesa per evento streaming

Da oggi, anche in Italia, si possono ordinare i nuovi modelli iPad Mini e iPad 10.5 dell’Apple che si rinnova e cambia pelle. L’appuntamento ora è per il prossimo 25 marzo con un evento attesissimo da tutto il mondo hi-tech. Gli utenti non avevano da subito capito il motivo per il quale lo store online era andato improvvisamente off line, tornando poi con l’aggiornamento e la sorpresa dei due nuovi modelli del tablet targato con la mela. Una nuova generazione per l’iPad Mini arrivato alla quinta con un nuovo supporto, la Apple pencil. Dall’altra parte invece l’iPad Air 10.5 è il nuovo gioiellino di casa. Entrambi supportano l’esim, cioè la scheda telefonica virtuale e sono in grado di offrire delle prestazioni molto al di là delle aspettative. Attenzione poi al 25 marzo quando la Apple lancerà un servizio di video in streaming con delle novità molto interessanti e chissà se anche alcuni dettagli sulla svolta legata al nuovo iPhone.

iPad Mini e iPad 10.5, l’Apple si rinnova: i due nuovi modelli

Andiamo a scoprire da vicino i due nuovi modelli lanciati in casa Apple, cioè l’iPad Mini e l’iPad 10.5. Il primo è arrivato alla sua quinta generazione, anche se di recente non c’è stato grande successo per lo stesso modello. Sicuramente è il dispositivo più versatile della casa della mela e anche quello maggiormente abbordabile dal punto di vista economico. Il processore è cambiato con la decisione di puntare sull’A12 Bionic con Neural Engine. Il display rimane da 7.9 pollici True Tone. Il nuovo iPad Air 10.5 invece è rimasto più o meno uguale nel designe, guadagnato un processore A12 Bionic con display retina con True Tone. la fotocamera posteriore è da otto megapixel, mentre quella anteriore da 7. Incredibile è l’autonomia del dispositivo di dieci ore.

