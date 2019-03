WhatsApp torna a pagamento? Questa è una delle grandi paure degli utenti dell’applicazione più scaricata al mondo. Dopo averla avuta gratuitamente ormai da anni l’app infatti potrebbe trovare a pagamento come accadeva in passato. Molti infatti hanno ricevuto un messaggio che sembrava specificare il ritorno a pagamento della piattaforma. Una notizia argomentata in maniera molto attenta che però fa pensare a una delle possibili catene che si diffondono sui social. Quello che ha creato molti dubbi nell’utenza di WhatsApp è il fatto che la sicurezza è migliorata di molto nell’ultimo periodo. Addirittura lo stesso messaggio può essere inviato massimo 5 volte, rispetto alle 21 della precedente versione. La sensazione però è che dietro a questo messaggio ci sia la voglia di qualche altra compagnia concorrente che si rende conto come WhatsApp al momento rimanga davvero imbattibile sul mercato.

WhatsApp torna a pagamento? Un messaggio recente spaventa gli utenti, ma…

Tutti ricorderanno che WhatsApp una volta era a pagamento, diverso tempo fa servivano 0.89 euro l’anno per avere a disposizione l’applicazione. Una scelta che poi la società proprietaria della stessa ha deciso di cancellare, anche per il successo che già gli restituiva la piattaforma in sé. Difficile, se non impossibile, pensare a un ritorno a pagamento anche perché sarebbe per l’azienda un clamoroso autogol. Sono infatti moltissime le app al momento che si possono considerare al livello e che vista la minore notorietà ancora brancolano nel buio. Se WhatsApp dovesse realmente tornare a pagamento, queste app free guadagnerebbero grande terreno nei suoi confronti. Tra queste la più accanita è Telegram che di recente, con il miglioramento della sicurezza dell’app con la nuvoletta verde, ha subito un calo dei download discretamente importante.

