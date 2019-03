Vodafone regala Amazon Prime/ L’abbonamento gratis per un anno: i dettagli

Amazon Prime gratis per coloro che attiveranno una promozione firmata Vodafone. E’ questa l’ultima interessante offerta del gestore rosso, come segnalato dai colleghi di MondoMobileWeb. Da ieri, martedì 26 marzo, tutti coloro che attiveranno online una delle offerte mobile Unlimited, riceveranno in regalo l’abbonamento Amazon Prime, un servizio che permette di ricevere i prodotti acquistati dal noto sito di e-commerce, al massimo in due giorni, e senza spese di spedizione. L’offerta di Vodafone sarà attiva solo per pochi giorni, scadendo il prossimo lunedì 1 aprile, e nell’offerta rientrano le attivazioni di Unlimited x4 Pro, RED Unlimited Smart, RED Unlimited Ultra, RED Unlimited Black e Shake Remix. Potranno ottenere 12 mesi gratuiti di Amazon Prime soltanto coloro che attiveranno per la prima volta online le promo di cui sopra, nonché i nuovi clienti, anche se provenienti da altro operatore, basta che venga attivata una nuova sim con un nuovo numero.

VODAFONE REGALA AMAZON PRIME

Dopo aver sottoscritto la promozione, Vodafone invierà entro cinque giorni dalla data un sms con il codice promozionale che andrà poi inserito nell’apposita pagina di Amazon per attivare il Prime gratis per un anno. Il servizio di consegna di Amazon, garantito su oltre due milioni di prodotti, include anche la piattaforma in video streaming on demand Prime Video, che in questo caso sarà gratuita per un anno intero. Usualmente il costo dell’abbonamento è di 36 euro ogni 12 mensilità, sicuramente un risparmio interessante. Per quanto riguarda le promozioni valide per ottenere Prime gratis, andiamo a visionare insieme la più economica e la più costosa. Nel primo caso parliamo di Vodafone Unlimited x4 Pro, che al costo di 14.99 euro al mese permette di ottenere minuti illimitati, 10 Gb di traffico mobile, nonché giga illimitati per chat, mappe, social e musica. Servono invece 39.99 euro al mese per Vodafone Red Unlimited Black, che prevede minuti, sms e giga illimitati, nonché minuti senza limiti verso i paesi Ue, oltre a 1000 minuti verso altre destinazioni internazionali, nonché 500 minuti e 5GB di roaming extra Ue.

