Samsung lancia Galaxy S10 Juventus Special Edition/ Features esclusive per i tifosi

Samsung lancia il Galaxy S10 Juventus Special Edition: come anticipato nei giorni scorsi, oggi 8 marzo è il giorno del lancio dello smartphone del colosso coreano della telefonia interamente “brandizzato” coi colori bianconeri e ideato apposta per i fan sfegatati della Vecchia Signora: infatti il device, oltre a presentare tutte le caratteristiche svelate di recente nel corso dell’evento Unpacked, grazie al quale Samsung ha svelato la line-up della decima generazione del suo prodotto top gamma, è provvisto di tutta una serie di features esclusive e che si integra con l’offerta digitale di servizi e prodotti che i canali online della società torinese già offrono ai propri aficionados. Il costo di questa uscita speciale del Galaxy S10, disponibile per la vendita solo sul sito della Juventus e negli Store fisici ufficiali dei bianconeri, è di 929 euro (prezzo consigliato).

LE CARATTERISTICHE DEL GALAXY S10 BIANCONERO

Il Samsung Galaxy S10 Juventus Special Edition nasce infatti con l’intento di coniugare alcune delle caratteristiche di punta dello smartphone con quelle che sono le esigenze del tifoso della squadra di calcio, specialmente quando vive l’esperienza dello stadio: ad esempio la fotocamera smart montata ha un obiettivo ultra-quadrangolare e consente anche di registrare dei video super Steady in alta definizione. Non solo: come tutti gli altri modelli della decima generazione di Galaxy, anche questo device dedicato ai bianconeri è dotato di display Infinity-O con tecnologia AMOLED; tra le “features” esclusive dedicate al mondo Juventus invece ci sono delle app preinstallate tra cui Juventus TV (visibile gratuitamente fino alla fine di questa stagione), lo Juventus VR, suonerie personalizzate e un assortimento si wallpaper e immagini da utilizzare come sfondi e per schermate di blocco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA