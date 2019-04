Notre Dame, Ubisoft regala Assassin’s Creed Unity/ “Utile per la ricostruzione”

Si stanno mobilitando tutti per Notre Dame, compresa la Ubisoft, la nota software house francese produttrice, fra i vari titoli, della nota saga di videogame Assassin’s Creed. E’ della giornata di ieri la notizia che la stessa Ubisoft ha deciso di regalare il capitolo “Unity”, ambientato fra i vari scenari proprio in Francia e proprio all’interno della nota cattedrale parigina. «Alla luce del devastante incendio di Notre-Dame di Parigi – la nota che la Ubisoft ha diffuso per comunicare il regalo – Ubisoft desidera offrire ai giocatori di tutto il mondo la possibilità di vivere la maestosità e la bellezza della cattedrale in Assassin’s Creed Unity su PC. Dal 17 aprile alle 16:00 al 25 aprile alle 09:00 (ora locale) potrai scaricare la versione PC di Assassin’s Creed Unity gratuitamente, e il gioco sarà disponibile per sempre nella tua libreria di Uplay». Come specificato, il gioco sarà disponibile solo ed esclusivamente per i possessori di personal computer, e scaricabile dal portale Uplay.

NOTRE DAME, UBISOFT REGALA ASSASSIN’S CREED UNITY

Ma c’è di più perchè è la Ubisoft ha ben pensato di donare 500mila euro per la ricostruzione di Notre Dame (le donazioni avrebbero già superato quota 700 milioni), e soprattutto, di fornire la propria dettagliatissima ricostruzione della cattedrale in 3D. Prima della realizzazione del gioco i tecnici di Ubisoft avevano racimolato materiale in maniera certosina per riprodurre quanto più fedelmente possibile Notre Dame, e di conseguenza questi documenti fisici e multimediali potrebbero essere molto utili in ottica ricostruzione: «È importante tenere presente – la nota diffusa dalla stessa Ubisoft – che ciò che abbiamo fatto per il gioco non è stata una ricostruzione scientifica, ma piuttosto una versione artistica. Sebbene abbiamo voluto essere molto precisi con i dettagli, ci sono alcune differenze in termini di dimensioni e con alcuni elementi. Detto questo, saremmo più che felici di prestare la nostra esperienza in ogni modo possibile per aiutare con questi lavori». I lavori di Ubisoft per ricostruire fedelmente Notre Dame sono durati quasi due anni, e alla fine il risultato è stato senza dubbio maestoso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA