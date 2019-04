Fortnite si aggiorna: patch 8.50 con l’evento Avengers Endgame/ Video, i dettagli

Importanti novità per quanto riguarda il videogioco dei record, Fortnite. Da qualche ora a questa parte è infatti disponibile la patch 8.50 di aggiornamento, che permetterà di migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco e soprattutto di partecipare all’evento Avengers Endgame, un upgrade giunto in concomitanza con l’uscita nelle sale cinematografiche dell’atteso capitolo finale della saga degli Avengers. Andiamo a scoprire velocemente i problemi risolti, come specificato sul sito web dello stesso titolo di Epic Games: “Risolto il problema che impediva ai veicoli di allontanarsi dal furgone di riavvio, il problema con le collisioni tra i veicoli e il furgone di riavvio, il problema che impediva all’invulnerabilità di apparire sui giocatori rianimati dal furgone di riavvio, il problema che causava il loop del suono di rigenerazione della scheda di riavvio, il problema che impediva ai giocatori di vedere la targa con il nome di un compagno di squadra nella scheda di riavvio, e infine, il problema che impediva ai giocatori defunti di rilasciare la scheda per resuscitarli”. In fondo il video della patch

FORTNITE SI AGGIORNA: PATCH 8.50 CON L’EVENTO ENDGAME

Introdotte anche numerose novità come ad esempio il nuovo prefabbricato Nave Pirata, i nuovi portali Isola del Centro Creativo e Parco Giochi, un nuovo straniero leggendario (Occhio di Falco Coda di Cotone), e l’aggiunta di missioni ai livelli più alti di Montespago. Con il nuovo aggiornamento, come detto sopra, sarà possibile partecipare all’evento degli Avengers con Thanos e i suoi Chitauri che cercheranno le gemme dell’infinito, invadendo la mappa. La sfida sarà quindi fra gli Eroi e l’esercito di Thanos, con l’obiettivo appunto di distruggere i suoi adepti e non fargli mettere le loro mani sulle gemme del potere. Le sei gemme disseminate sulla mappa, una volta raccolte, permetteranno dei potenziamenti unici, come ad esempio la possibilità di raddoppiare gli scudi e l’altezza dei salti, infliggere maggiori danni, e altro ancora. Per tutti i dettagli della nuova patch vi rimandiamo al sito ufficiale di Fortnite. Di seguito il video della nuova patch

IL VIDEO DELLA PATCH





