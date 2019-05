Google rompe con Huawei: stop aggiornamenti Android/ Decisione dopo il bando di Trump

Google ha deciso di rompere con Huawei: è questa la clamorosa decisione riportata nelle passate ore in esclusiva da Reuters, in seguito alla quale si intendono sospese tutte le attività finora portate avanti con il colosso tecnologico cinese, da sempre considerato all’avanguardia nella realizzazione di reti di nuova generazione 5G. La decisione di Google segue a quella dell’amministrazione di Donald Trump di inserire Huawei nella lista nera per motivi di sicurezza nazionale. In particolare, secondo quanto rivelato da Reuters, i dispositivi Huawei venduti fuori dalla Cina perderebbero l’accesso agli aggiornamenti Android, ovvero del sistema operativo di Google. Ma a quanto pare il “danno” non si limiterebbe sono a questo in quanto perderebbero anche l’accesso ad alcuni servizi tra i più popolari di Google ovvero il Google Play Store, Youtube ed il servizio di posta targato Gmail. Dopo la decisione, a commentare la vicenda, come riferisce l’agenzia di stampa Ansa, è stato un portavoce di Mountain View che ha ammesso che si sta “conformando all’ordine e valutando le ripercussioni. Per gli utenti dei nostri servizi, Google Play e le protezioni di sicurezza di Google Play Protect continueranno a funzionare sui dispositivi Huawei esistenti”.

GOOGLE ROMPE CON HUAWEI: E LE ALTRE AZIENDE…

In seguito alle limitazioni imposte nei giorni scorsi dal governo degli Stati Uniti a numerose aziende di tecnologia cinesi, tra cui Huawei, non solo Google ma anche le azienda Usa produttrici di chip e microchip tra cui Intel, Qualcomm, Xilinx e Broadcom sembrano essersi adeguate a questa linea dettata dall’amministrazione Trump. A tal fine, hanno rotto con il colosso tecnologico cinese congelando le forniture a lui destinate. A darne notizia nelle passate ore è stata anche l’agenzia Bloomberg secondo la quale le varie società avrebbero già messo i propri dipendenti al corrente della situazione. Questi nuovi sviluppi, inevitabilmente rischiano di provocare nuove tensioni tra gli Usa e Pechino, dopo il duro braccio di ferro sulla questione dei dazi. Il vero danno però sarà per i milioni di utenti di smartphone Huawei che potrebbero più non ricevere aggiornamenti sulla sicurezza e quelli per passare alle versioni successive di Android.

