Infostrada down, oggi non funziona/ Wind Tre, problemi in tutta Italia: cosa succede

Infostrada down oggi: le prime segnalazioni sono partite alle 14 circa, ma i problemi sarebbero insorti dalla mattinata di oggi. I clienti dell’operatore di telefonia fissa di proprietà del gruppo Wind Tre lamentano l’assenza totale di connettività, a prescindere dal tipo di connessione che hanno a casa. Si tratta dunque di un disservizio grave, perché avrebbe colpito la rete in fibra ottica e quella ADSL di Infostrada un po’ ovunque. Inoltre, non è possibile localizzare una zona specifica: gli utenti che hanno lanciato l’allarme su DownDetector scrivono da tutta Italia. Non sono ancora note le cause del problema, ma intanto la linea Infostrada non va e né Wind né Tre sui social forniscono spiegazioni su quanto sta accadendo, lasciando gli utenti tra mille domande. Ma è molto probabile che i tecnici siano già al lavoro per risolvere questo malfunzionamento. Difficile sbilanciarsi sulle tempistiche per considerare il problema risolto.

INFOSTRADA DOWN, OGGI WIND TRE NON FUNZIONA

Al momento tutte le informazioni sul guasto che ha portato Instagram down arrivano da DownDetector, dove aumentano le segnalazioni degli utenti. C’è chi lamenta malfunzionamenti alla sola linea Internet, sia fibra sia ADSL, mentre altri riferiscono di avere problemi sulla linea telefonica e non riescono neppure a navigare. La situazione è dunque molto complessa. Stando a quanto riportato da Tecnologia Libero, il guasto potrebbe riguardare qualche centrale di smistamento gestita direttamente da Infostrada. Peraltro il guasto alla rete di proprietà Wind Tre riguarda l’Italia intera: i malfunzionamenti sono stati segnalati dai clienti delle principali città italiane, senza alcuna distinzione tra Nord, Centro e Sud Italia. La vicenda andrà allora seguita con attenzione: non mancheranno aggiornamenti in caso di sviluppi. Ieri i problemi registrati a Roma, e più precisamente nella zona Eur, erano dovuti al guasto di un’antenna. Oggi invece il problema è differente.

