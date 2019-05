LEVI’S E VODAFONE HAPPY FRIDAY 10 MAGGIO/ Buono sconto del 20%: come richiederlo

Come ogni venerdì Vodafone non tradisce e riserva una bella sorpresa ai propri utenti attraverso l’iniziativa nota come “Happy Friday”. In cosa consiste la promozione di oggi, 10 maggio 2019? E’ presto detto: in serbo per i clienti c’è un buono sconto del 20% sui prodotti Levi’s, la nota azienda di abbigliamento americana che ha il suo settore di maggior interesse nella produzione di jeans e pantaloni. Come si può leggere sul portale Vodafone nella sezione “Vantaggi Vodafone”, per usufruire dello sconto del 20% basterà andare sullo shop online di Levi’s all’indirizzo levi.com. Il procedimento è molto semplice, una volta collegatisi sul portale del brand d’abbigliamento e selezionato il capo desiderato bisognerà cliccare sulla voce “aggiungi al carrello” e inserire il codice ricevuto via SMS nel campo Codice Promozionale.

LEVI’S E VODAFONE HAPPY FRIDAY 10 MAGGIO

Diamo ora ulteriori chiarimenti sulle modalità che caratterizzano l’offerta di Happy Friday di Vodafone, che oggi regala uno sconto del 20% sui prodotti Levi’s. Come si precisa sul sito dell’operatore di telefonia, il buono in questione sarà valido fino al 12 maggio 2019, dunque sarà possibile acquistare beneficiando della promozione per tutto il weekend fino a domenica. Il codice è valido per acquistare tutti i prodotti su levi.com ma non è cumulabile con altri buoni né con altre promozioni in corso, così come non è frazionabile risultando valido su un unico acquisto. Il buono è valido anche sulle spese di spedizione, ma solo per ordini superiori a 50 euro. Per i più distratti che dovessero perdere il codice sconto resta la possibilità di recuperarlo nella pagina Storico della sezione Vodafone Happy sull’app My Vodafone.

