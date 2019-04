Thanos e l’easter egg di Google/ Come usare il guanto: l’omaggio ad Avengers Endgame

Uno dei film evento dell’anno è senza dubbio Avengers: Endgame, che anche Google ha voluto celebrare a suo modo. Ha lanciato un easter egg all’interno del suo celebre motore di ricerca che fa riferimento però a Infinity War. Basta digitare Thanos su Google, sia da desktop che da dispositivi mobile: oltre ai classici risultati di ricerca si avrà un classico box riassuntivo con le immagini e una didascalia del personaggio Marvel. In alto a destra, poi, potreste notare il Guanto dell’Infinito. Premendolo accade esattamente ciò che ci si aspetta: si dimezzano i risultati Google relativi a Thanos! L’effetto che risulta su desktop è più in linea con il film, ma lo si può apprezzare anche da smartphone. L’animazione dedicata al Titano Pazzo replicherà l’ormai celebre schiocco di dita che in Avengers: Infinity War ha spazzato via metà delle forme di vita presenti nell’universo. E quindi proprio come nel film, lo “snap” attiverà infatti il potere delle Gemme dell’Infinito, eliminando metà dei risultati di ricerca nella pagina.

THANOS E L’EASTER EGG DI GOOGLE PER AVENGERS ENDGAME

In una manciata di secondi i risultati si “polverizzeranno” uno ad uno, mentre il totale passerà da oltre 94 milioni a 47 milioni circa. Ma non fatevi prendere dal panico, perché per far tornare tutto come prima bisogna cliccare nuovamente sulla piccola immagine del Guanto. Così verrà attivata la gemma del tempo che con un bagliore verde riporterà tutto alla normalità. Il trucco è attivabile anche cercando “guanto dell’infinito” su Google, che riporterà l’apposita icona sempre all’interno del box di informazioni. Per visualizzare correttamente l’easter egg di Google dedicato a Thanos e ad Avengers: Endgame si consiglia l’uso di Chrome, Firefox e Safari, sia desktop che mobile. Questo trucchetto è un simpatico omaggio non solo al personaggio del cosiddetto titano folle, Thanos, interpretato sul grande schermo da Josh Brolin, ma anche al progetto pluriennale messo in piedi dai Marvel Studios, record di vendite e campioni di incassi al cinema.

