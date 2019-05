WHATSAPP ATTACCATA DAGLI HACKER/ Utenti “spiati”: tutto nasce da una telefonata

WhatsApp vittima di un attacco hacker: un gruppo di pirati informatici è riuscito ad installare da remoto un software di sorveglianza su cellulari e altri dispositivi, sfruttando una vulnerabilità della stessa applicazione. Lo ha confermato la stessa piattaforma di messaggistica istantanea, rassicurando però sul fatto che l’attacco avrebbe riguardato soltanto un “numero ristretto” di utenti. L’esca utilizzata dagli hacker è stata una telefonata, anche senza risposta, effettuata dagli hacker verso il telefono nel mirino. In molti casi la chiamata è scomparsa poi dalla cronologia. Come riportato da TgCom24, WhatsApp ha invitato tutti i suoi utenti (un miliardo e mezzo di persone) ad aggiornare l’applicazione con l’ultima versione disponibile e a prendere le dovute precauzioni. Per il momento non è ancora possibile stabilire quante persone siano state colpite, ma WhatsApp ha assicurato che le “vittime” sono state scelte “in maniera specifica”.

WHATSAPP ATTACCATA DAGLI HACKER

Ma come si è sviluppato l’attacco informatico che ha investito WhatsApp? Secondo la ricostruzione fornita da alcuni esperti, lo spyware installato nei telefoni è simile alla tecnologia sviluppata dalla società israeliana di sicurezza informatica NSO Group. Secondo il Financial Times proprio quest’ultima sarebbe in cima alla lista dei sospettati da parte della piattaforma di messaggistica. Ma in attesa di individuare con certezza gli autori dell’attacco – se mai sarà possibile farlo – WhatsApp ha rilevato il punto debole nel sistema e per metterci una “toppa” ha rilasciato una patch lunedì. La falla è stata rilevata solo pochi giorni fa e per il momento non si sa per quanto tempo le attività di spionaggio ai danni degli utenti siano andate avanti.

