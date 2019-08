Hicham Boukssid, si è costituito killer barista/ Reggio Emilia, in fuga da 10 giorni

Hicham Boukssid, identificato come il killer della giovane barista cinese Hui ‘Stefania’ Zhou uccisa nel suo locale a Reggio Emilia, dopo una fuga di dieci giorni si è finalmente costituito. Lo riporta Il Resto del Carlino che spiega anche come la fuga si sia conclusa ufficialmente alle 2.30 della passata notte. Messo ormai alle strette dalle forze dell’ordine della città, alla fine il latitante ha deciso si presentarsi spontaneamente alla caserma di Reggio Emilia e consegnarsi alla giustizia. Le ricerche del presunto killer andavano avanti da giorni, da quando cioè la barista 25enne era stata uccisa lo scorso 8 agosto proprio all’interno del bar che gestiva con la madre. Un omicidio rapido e brutale, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, avvenuto intorno alle 18 mentre la ragazza si trovava dietro al bancone intenta a servire i suoi clienti. L’aggressore era quindi entrato nel locale, puntando direttamente a Stefania, quindi l’aveva colpita a morte con una serie di coltellate ed era fuggito facendo perdere le sue tracce fino a questa notte, quando ha deciso di costituirsi.

HICHAM BOUKSSID, SI È COSTITUITO IL KILLER DELLA BARISTA CINESE

Per dieci giorni, da quando si era consumato il terribile delitto, gli uomini della squadra mobile di Reggio Emilia avevano raccolto tutte le testimonianze ritenute utili a rintracciare il killer della barista uccisa. Quindi erano state sentite decine di persone, molte collegate al mondo dello spaccio in cui Hicham Boukssid, 34enne marocchino, aveva legami molto forti. Non erano mancate le segnalazioni di coloro che lo avevano avvistato poco dopo l’omicidio nei pressi del bar ma nessuna era stata poi confermata. C’era chi addirittura aveva spiegato di averlo visto seduto a mangiare in un ristorante, versione smentita dalle immagini di videosorveglianza del locale. Martedì, intanto, si svolgerà il funerale della ragazza cinese assassinata. Kai, il fratello della vittima, sperava entro questa data di ricevere una “buona notizia”, ed alla fine è arrivata nella notte. Solo fino a due giorni fa, Zhai, secondo fratello di Stefania – come veniva chiamata dai clienti del bar – aveva ormai confidato di aver perso le speranze.

