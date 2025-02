High Heat – Fuoco mortale, film su Rai 2 con Don Johnson

Mercoledì 12 febbraio 2025, andrà in onda, in seconda serata su Rai 2 alle ore 23:20, il film d’azione del 2022 dal titolo High Heat – Fuoco mortale. Distribuito da Minerva e prodotto da Yale Productions e Lucky 13 Productions, il è diretto da Zach Golden.

La protagonista principale di High Heat – Fuoco mortale è l’ucraina Olga Kurylenko, che a soli 16 anni si trasferisce a Parigi per intraprendere la carriera di modella. Successivamente debutta come attrice nel film L’Anulare. Nel 2007 ottiene un ruolo di rilievo in Hitman che le apre le porte di Hollywood. Questo film d’azione le consente di mettere in luce le sue doti interpretative, portandola a essere scelta come Bond Girl nel ventunesimo capitolo della saga di James Bond, Quantum of Solace. Tra i suoi film più recenti figurano Thunderbolts e Boudica: La Regina Guerriera.

Il protagonista maschile è Don Johnson, che di recente ha preso parte a produzioni come Rebel Ridge e A Little White Lie. Dopo anni trascorsi a ricoprire ruoli minori, nel 1984 avviene la svolta nella sua carriera con l’ingaggio per il ruolo del detective Sonny Crockett nella serie televisiva Miami Vice. È finito spesso al centro del gossip per essere stato il marito dell’attrice Melanie Griffith. Nel cast di High Heat – Fuoco mortale compaiono anche Chris Diamantopoulos, Chiara e Bianca D’Ambrosio e Kaitlin Doubleday.

La trama del film High Heat – Fuoco mortale: marito e moglie nei guai

In High Heat, Ray e Ana, marito e moglie, possiedono e gestiscono insieme un ristorante. È stata Ana, grande appassionata di cucina e abilissima con i coltelli, a desiderare l’apertura dell’attività. Nonostante la loro sintonia come coppia, entrambi nascondono segreti importanti: Ray è in debito con la mafia, mentre Ana è un’ex agente del KGB.

Tutto viene alla luce quando la mafia invia degli uomini per eliminare Ray, ma Ana interviene prontamente e li respinge. Da quel momento, Ray e Ana devono unire le forze per proteggere non solo il loro ristorante, ma anche la propria vita. Ana, messa da parte la sua veste di chef, si rivela una combattente formidabile, sorprendendo chiunque si trovi sul suo cammino.

Gli uomini della malavita, convinti di avere la situazione sotto controllo, si trovano invece a fronteggiare una donna determinata e addestrata, capace di rovesciare le sorti dello scontro. Ray assume il ruolo del marito apparentemente incapace, il cui fascino riesce comunque a conquistare nonostante il carattere non proprio brillante. Eppure, i suoi avversari sembrano intenzionati a lasciargli fin troppe possibilità per sopravvivere. A rendere il tutto più leggero ci pensa Garry, il massaggiatore, che regala alcuni momenti comici nel corso della storia. Nel complesso, High Heat non rivoluziona il panorama cinematografico, ma si presenta come una piacevole commedia d’azione con un cast che trasmette entusiasmo e un numero sufficiente di sequenze dinamiche per mantenere vivo l’interesse dello spettatore.