Highsnob e Hu, chi sono e com’è nata “Abbi cura di te”/ Da Oloferne allo shibari il piacere dal dolore…

Highsnob e Hu: prima volta a Sanremo 2022

Highsnob e Hu hanno esordito sul palco del Festival di Sanremo 2022, in occasione della seconda serata, con il brano “Abbi cura di te”. Lui, Michele Matera, 36 anni, è un rapper e cantante con alle spalle produzioni nell’etichetta di Fedez; lei, Federica Ferracuti, 27 anni, è una cantautrice elettropop con un’esperienza a Sanremo giovani nel 2020. “Il primo brano che abbiamo provato non era quello giusto, così sono andato a riprendere un brano che avevo pronto nel cassetto dall’agosto dell’anno prima, ma è stata Federica a dargli il giusto volto per il percorso verso Sanremo”, ha svelato Highsnob a Repubblica. La canzone unisce il pop e il rap con l’elettronica, grazie alla produzione del beatmaker Andrea Moroni, vero nome di Andry the Hitmaker.

Highsnob & Hu spiegano testo canzone Sanremo 2022 "Abbi cura di te"/ "Sound diversi"

Highsnob e Hu: tra look black & white e citazioni

Highsnob e Hu si sono presentati sul palco dell’Ariston con un look black & white: Michele completamente vestito di nero, Federica completamente vestita di bianco, come il simbolo dello Yin e Yang. La loro canzone “Abbi cura di te” parla della fine di una relazione, del dolore che ne consegue e della capacità di accettazione. Molte le citazioni nel testo, come il personaggio di Oloferne e lo shibari, disciplina erotica giapponese. “Chi pratica lo shibari prova piacere dal dolore”, ha spiegato il rapper, nell’intervista pubblicata su Vanity Fair in edicola. Al termine della seconda serata il duo si è classificato nono nella classifica parziale e diciottesimo in quella provvisoria di tutti i 25 big in gara. Questa sera Highsnob e Hu saliranno sul palco per secondi, dopo Giusy Ferreri

Testo Abbi cura di te, canzone Highsnob e Hu/ Analisi significato (Sanremo 2022)

Highsnob & Hu, “Abbi cura di te” la canzone di Sanremo 2022/ "Brano da discoteca..."

