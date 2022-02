Highsnob e Hu finale Sanremo 2022/ “Abbi cura di te”, outsider poco apprezzati

Il duo composto da Highsnob e Hu arriva alla finale del Festival di Sanremo 2022 senza grandi pretese, dato che la classifica non ha regalato tante soddisfazioni alla loro “Abbi cura di te” finora: dopo la serata cover sono al ventiduesimo posto della classifica. Al di là di ciò, tuttavia, sono riusciti a farsi conoscere al pubblico, per cui forse a raggiungere quello che era il loro principale obiettivo. La coppia è arrivata infatti alla kermesse ligure da outsider: in pochi avevano idea di chi fossero.

I maggiori apprezzamenti al duo canoro, finora, sono arrivati dalla sala stampa. Nella classifica generale delle prime due serate, infatti, la coppia si era piazzata al diciottesimo posto, davanti persino a grandi nomi come quelli di Iva Zanicchi, Giusy Ferreri e Le Vibrazioni. La situazione, tuttavia, è peggiorata con l’entrata in scena del pubblico da casa e della giuria demoscopica, che ha espresso davvero pochi voti a loro favore. È così che sono slittati al ventesimo posto nella terza serata e infine al ventiduesimo nella quarta. In occasione della serata delle cover, infatti, non è stato particolarmente apprezzato il loro omaggio a Luigi Tenco sulle note di “Mi sono innamorato di te” in compagnia di Mr Rain. Una sfida certamente difficile.

HIGHSNOB E HU IN FINALE AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON “ABBI CURA DI TE”

Highsnob e Hu hanno dunque ormai poco da chiedere alla classifica in occasione della finale del Festival di Sanremo 2022: la loro “Abbi cura di te”, infatti, occuperà uno dei posti ai piani bassi della graduatoria ed è da escludere la possibilità che arrivi a conquistare un qualche ulteriore premio.

Il vero successo del duo, ad ogni modo, è già stato quello di potere partecipare alla kermesse ligure da veri e propri outsider. “Abbi cura di te è stata scritta nel 2020 e, come altri brani, è stata parcheggiata per un po’. Ci avevano detto che era quasi impossibile entrare ed è stata una vera sorpresa quando ha pronunciato i nostri nomi. Io e Mike abbiamo percorsi diversi ma condividiamo lo stesso spirito. Non vogliamo assomigliare a nessuno e sappiamo entrambi che architettare troppo le cose non ti porta sulla via giusta. Ci completiamo a vicenda, ci confrontiamo e le nostri voci, nonostante le diversità, si sono sposate alla perfezione”, hanno raccontato a Il Mattino.

HIGHSNOB E HU ORA PENSANO AL FUTURO

Highsnob e Hu, ora che la loro avventura al Festival di Sanremo 2022 è quasi giunta al termine con una finale in cui non saranno certamente protagonisti, sono pronti a pensare al prosieguo della loro carriera musicale. La speranza è quella che con la parentesi nella kermesse ligure possano aprirsi le porte del successo. Entrambi, a breve, pubblicheranno un disco.

Mike (in arte Highsnob) e Federica Ferracuti (in arte Hu), infatti, non sono una coppia fissa. Dopo la competizione torneranno alle rispettive carriere. “Il mio album uscirà fra fine febbraio e primi di marzo e, come per Mike, ho cercato un equilibrio fra tutte le mie suggestioni musicali”, ha raccontato la cantante.

