Highsnob e Hu/ “Haters e bullismo? Le parole vanno dosate, non ci sono scuse”

Highsnob e Hu, reduci dal Festival di Sanremo 2022 dove hanno partecipato con la loro canzone “Abbi cura di te“, sono intervenuti in qualità di ospiti in studio nel corso della trasmissione di Rai Uno “Storie Italiane”, condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, venerdì 11 febbraio 2022. I due giovani artisti, indubbiamente tra le rivelazioni dell’edizione della kermesse canora appena andata in archivio, sono stati chiamati non soltanto a intonare il loro brano di successo in diretta televisiva, ma anche a dire la loro sul fenomeno degli haters sui social media e del bullismo in rete e nel mondo reale (scuola compresa).

HIGHSNOB E HU: “NOI ARTISTI DOVREMMO SFRUTTARE LA NOSTRA POSIZIONE PRIVILEGIATA PER AIUTARE E FARE DEL BENE”

Nel loro intervento a “Storie Italiane”, Hu ha preceduto Highsnob nelle dichiarazioni, sottolineando che “noi artisti dovremmo sfruttare la nostra posizione privilegiata per fare del bene, perché ce n’è bisogno. La vita è fatta anche di dolore e bisogna fare capire che non si è mai da soli a prescindere da qualsiasi cosa accada”. Le ha fatto eco Highsnob: “Le parole sono molto importanti, devono essere sempre dosate e lo schermo non deve essere la scusa per dire quello che si pensa senza censure”.

