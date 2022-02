Highsnob e Hu, i due cantanti stanno insieme?/”L’anima ci ha unito dal primo momento”

Highsnob e Hu, in gara al Festival di Sanremo 2022 con “Abbi cura di te“, hanno certamente rappresentato una delle sorprese di questa edizione della kermesse canora, che ha ottenuto un successo importante da parte di pubblico e critica. Pur presentandosi tra i big, infatti, in pochi li conoscevano, soprattutto perché si tratta di due artisti giovani che hanno deciso di unire le forze proprio per prendere parte alla kermesse canora.

I due hanno però avuto una formazione artistica parzialmente diversa: il primo, alias Michele Matera, è un classe 1985 è un rapper, mentre la seconda (all’anagrafe Federica Ferracuti, classe 1994) è una polistrumentista appassionata di jazz e musica elettronica.

Highsnob e Hu stanno insieme nella vita? La verità sul loro rapporto

Nel momento in cui un duo decide di collaborare a livello artistico viene quasi naturale pensare che tra loro possa esserci un rapporto che va al di là dell’esperienza professionale. Questo vale anche per Highsnob e Hu?

Almeno ufficialmente i due non sono fidanzati, pur avendo un bellissimo rapporto. In merito a questo, le parole del cantante appaiono comunque piuttosto sibilline: “L’anima ci ha unito dal primo momento. C’è un mix di tante cose, siamo anime differenti che si trovano su un binario parallelo, L’anima simile ma non troppo ha fatto sì che ci venisse un brano bello che ci emoziona”. Sulla stessa lunghezza d’onda ance Hu: “Io e lui in un certo senso abbiamo la stessa cura e lo stesso modo di affrontare situazioni personali e lavorative. Nell’ambiente musicale non è così scontato, anzi è difficile. Andare sul palco dell’Ariston con questa consapevolezza ci rende orgogliosi e solidi perché non è scontato arrivare con questo mood: l’Ariston ti può mangiare”.

