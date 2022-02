Highsnob e Hu, significato “Abbi cura di te” di Sanremo 2022/ La loro idea di abbandono

Da sempre il Festival di Sanremo è considerato la vetrina ideale per parlare di amore in tutte le sue sfaccettature, non solo quello che può nascere all’interno di una coppia, ma anche nei confronti dei figli e degli affetti più importanti. Questo è inevitabilmente il tema principale di cui si parla nelle canzoni con cui gareggiano i cantanti e il brano “Abbi cura di te“, presentato da Highsnob e Hu non fa eccezione.

Highsnob e Hu, i due cantanti stanno insieme?/"L'anima ci ha unito dal primo momento"

I due sono due artisti indipendenti, che hanno però deciso di unire le forze in una vetrina importante come quella della kermesse che si tiene nella città dei fiori. La decisione di collaborare è nata quasi per caso, in seguito a uno scambio di messaggi su Instagram in cui hanno scoperto di avere idee simili nel loro approccio alla musica. Da qui è nato il brano, a cui entrambi tengono tantissimo.

Highsnob e Hu/ "Haters e bullismo? Le parole vanno dosate, non ci sono scuse"

“Abbi cura di te” di Highsnob e Hu: il significato della loro canzone

“Abbi cura di te” è stato scritto da Highsnob, alias Michele Matera, rapper di origini campane, che ha deciso di esaminare un momento che è certamente capitato nella vita di ognuno di noi, ma che tende spesso a essere sottovalutato: quanto sia difficile riprendersi quando si è abbandonati dalla persona amata. Questa fase, infatti, rappresenta una sorta di lutto e richiede una grande forza di volontà per superarla. Il sostegno degli affetti più cari può rivelarsi fondamentale.

Il testo invita così a riflettere su quanto sia forte il dolore quando si è costretti a ricominciare dopo una fine di una relazione che si considerava importante. La canzone vuole però essere allo stesso tempo un invito a non arrendersi, con la speranza che il futuro possa permettere di tornare a sorridere di nuovo. “Nel brano rivolgiamo alla persona che stiamo per lasciare l’augurio che il suo viaggio possa continuare nel migliore dei modi, invitandola ad avere cura di sé ovunque sarà” – hanno detto i due.

VIDEO "ABBI CURA DI TE" HIGHSNOB E HU/ Canzone Sanremo 2022: la fine di una relazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA