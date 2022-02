Highsnob e Hu stanno insieme?/ A Sanremo 2022 un’affinità artistica, ma…

Highsnob e Hu di Sanremo 2022 stanno insieme oppure no? Il duo di cantanti in gara con il brano “Abbi cura di te” hanno incuriosito molto il pubblico dei social e i telespettatori che si sono chiesti se tra i due ci sia qualcosa di più. La coppia, tra gli outsider di questa settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, sono arrivati mano nella mano sul palcoscenico del Teatro Ariston scatenando ancora di più il chiacchiericcio su una loro possibile relazione amorosa. Highsnob e Hu si sono conosciuti a Sanremo Giovani e tra loro è immediatamente scattata una grande complicità e feeling che li ha spinti a decidere di diventare un duo e di candidarsi insieme al Festival di Sanremo.

Tutto è successo durante Sanremo Giovani 2020, ma a causa della pandemia da Covid-19 hanno dovuto fermarsi per un lunghissimo periodo di stop e chiusura che ha coinvolto tutto il mondo della musica e degli addetti ai lavori. I due però non si sono mai persi di vista, anzi non appena hanno potuto hanno collaborato insieme presentandosi con il brano “Abbi cura di te”.

Highsnob e Hu di Sanremo 2022 sono innamorati?

Ma Highsnob e Hu, il duo in gara al Festival di Sanremo 2022, sono una coppia anche nella vita oppure no? In realtà non è dato saperlo, visto che nessuno dei due ha comunicato se tra loro c’è un sentimento o una semplicità affinità elettiva e artistica. Possibile che tra i due ci sia una relazione solo di tipo artistico, salvo uno dei due non decida di fare chiarezza.

Per entrambi è la prima volta a Sanremo sul palco del Teatro Ariston. Hu lo scorso anno aveva partecipato nella categoria Giovani per le Nuove proposte senza però riuscire a vincere l’edizione. Quest’anno le cose sono andate diversamente, visto che entrambi sono riusciti a conquistarsi uno dei posti dei 25 big cantanti in gara.

