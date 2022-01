Highsnob & Hu, “Abbi cura di te” la canzone di Sanremo 2022/ “Brano da discoteca…”

SANREMO 2022, “ABBI CURA DI TE”: IL SIGNIFICATO DELLA CANZONE DI HIGHSNOB E HU

Speriamo che presentatore e vallette varie del Festival di Sanremo 2022 non inciampino nella pronuncia del nome di questo bizzarro duo: Michele Matera è Highsnob; Hu è Federica Ferracuti. Non sono degli sconosciuti, lui ha 37 anni di età e una lunga carriera nel mondo del rap. Lei suona violoncello e basso ed è cantante jazz. Gli ingredienti per qualcosa di interessante ci sono.

La canzone che Highsnob e Hu presentano a Sanremo 2022, Abbi cura di te, nonostante le premesse è però un qualunque brano da discoteca, che loro descrivono così: “Un brano intriso di verità, per riflettere sulle sensazioni e sui sentimenti che girano attorno alla fine di una storia d’amore. Nel brano di Sanremo 2022 rivolgiamo alla persona che stiamo per lasciare l’augurio che il suo viaggio possa continuare nel migliore dei modi invitandola ad avere cura di sé”. Siamo sicuri sia possibile o non ci si lascia piuttosto con un velato rancore, nei casi migliori?

HIGHSNOB E HU, LA CANZONE “ABBI CURA DI TE” A SANREMO 2022: QUEL RIFERIMENTO AL TRANSGENDER…

Ma il nome d’arte del duo Highsnob e Hu? Hu è una divinità egizia né uomo né donna. Ovvio il riferimento alla cultura transgender quindi. Highsnob significa quello che significa in inglese, una persona altamente snob, anche se lui dice di non esserlo: “Ho scelto questo nome per promuovermi in una fase in cui non avevo soldi, per non sentirmi da meno degli altri”. Highsnob e Hu partono da sconosciuti, potrebbero colpire il pubblico sanremese, dipende anche da come si presenteranno sul palco al Festival di Sanremo 2022.



