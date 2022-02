Highsnob & Hu spiegano testo canzone Sanremo 2022 “Abbi cura di te”/ “Sound diversi”

HIGHSNOB & HU A SANREMO 2022 CON IL TESTO DELLA CANZONE ABBI CURA DI TE: LE CURIOSITÀ

Cantano il testo della canzone “Abbi cura di te” Highsnob & Hu al Festival di Sanremo 2022, dove approdano sostanzialmente da esordienti, anche se Hu aveva preso parte l’anno scorso a Sanremo Giovani. Per Highsnob & Hu Sanremo 2022 è, comunque, la prima volta in assoluto fra i big, con un mix che loro stessi hanno definito a Tv Sorrisi e Canzoni “uguale e inaspettato. Quando abbiamo saputo di essere stati scelti da Amadeus per Sanremo 2022, tutto è andato in crash”, hanno aggiunto, con Hu che ha rivelato: “Mi sono sentita male!”.

Adesso la tensione sale inevitabilmente, man mano che ci si avvicina alla finalissima di Sanremo 2022, ma, come hanno asserito ancora i due, “ci prepariamo bene prima di salire sul palco. Sinceramente siamo un po’ agitati, ma ci supportiamo a vicenda e ci stemperiamo la tensione. Quando uno di noi due è agitato, l’altro prova a stare un po’ più calmo”. Il testo della canzone del loro Sanremo ideale? Risponde solo Highsnob, che sorprende tutti, citando i Jalisse: “Fiumi di parole”.

SIGNIFICATO TESTO “ABBI CURA DI TE” CANZONE SANREMO 2022, HIGHSNOB & HU

Di fronte alle telecamere di Rai Play, invece, Highsnob e Hu hanno parlato della genesi del testo della canzone “Abbi cura di te” per Sanremo 2022: “Il testo è nato in modo molto naturale… Noi ci siamo conosciuti l’anno scorso (in particolare, è Highsnob che ha contattato Hu, reduce da Sanremo Giovani, ndr). Ci siamo visti a casa e poi in studio. Lei ha riascoltato il pezzo che avevo in un cassetto, l’abbiamo finito ed è uscito così”.

E, ancora: “Ci siamo trovati e abbiamo pensato fosse l’anno giusto per presentare un brano insieme. Il testo di “Abbi cura di te”, nel dettaglio, fonde sound diversi, si appoggia un po’ sul cloud con vari generi. C’è un po’ di neoclassica, tantissimi archi, una combinazione unexpected”. I loro brani perfetti, da cui traggono ispirazione per la loro musica? Nessuno dei due ha esitazioni: “Around the world” dei Daft Punk per Highsnob, “Mojo Pin” di Jeff Buckley per Hu, secondo la quale questo singolo “ha tutte le caratteristiche che deve avere un pezzo”.Highsnob & Hu hanno stupito il pubblico di Sanremo 2022 con la loro prima interpretaqzione del testo della canzone “Abbi cura di te”. sapranno ripetersi anche stasera?

