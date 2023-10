Highsnob lascia la musica: “Non ho più le forze per lottare”/ “Le mie canzoni verranno ritirate…”

Highsnob, dal Festival di Sanremo al clamoroso addio alla musica: “Vi dimenticherete di me…”

Uno dei volti emergenti del rap italiano e della musica in generale si è di recente reso protagonista di un lungo messaggio sui social che ha preoccupato non poco i propri fan. Si tratta di Highsnob, artista che ha avuto modo di farsi conoscere sul palco del Festival di Sanremo nel 2022, in coppia con Hu, con il brano “Abbi cura di te”. Come riporta Il Fatto Quotidiano, il rapper ha annunciato il suo ritiro ufficiale dalla scena musicale a causa di una tortuosa battaglia legale dalla quale pare essere uscito sconfitto.

“Mi dispiace, amici cari e non, ma la musica di Mike è finita. Ormai è passato troppo tempo e troppe cause/cose hanno reso la situazione insostenibile a tal punto che ho dovuto, con molta sofferenza, prendere una decisione”. Inizia così il post di Highsnob sui social, che poi rivela: “So di non lasciare un bel messaggio, ma non ho più le forze per lottare e so che presto vi dimenticherete definitivamente di me; ho perso una lunga battaglia legale per i diritti della mia musica e a partire da oggi, nel giro di poco più di un mese, la mia musica verrà ritirata da tutti gli store digitali”.

Highsnob e i motivi del ritiro: “Questo ha deciso l’universo per me, però…”

Quasi scioccanti le parole di Highsnob sui social – riportate da Il Fatto Quotidiano – volte a spiegare le ragioni del suo ritiro dalla scena musicale. I suoi ultimi prodotti musicali sono in procinto di essere ritirati dal mercato in seguito ad una battaglia legale legata ai diritti. Il tutto – come spiega il portale – sembra essere legato alla diatriba con Junior Cally proprio ai tempi di Sanremo. Quest’ultimo lo aveva accusato di aver utilizzato un brano scritto da lui – per l’appunto “Abbi cura di te” – spacciandolo per proprio. Il management dell’artista replicò nell’immediato, spiegando come il brano fosse “da attribuire unicamente al signor Matera, alias Highsnob”.

Purtroppo però, la battaglia legale pare abbia decretato la sconfitta di Highsnob e che da ora in avanti rischia di veder sparire il frutto di anni di lavoro musicale. “Salvatevi la musica se vi va, scaricatela da tutti i portali in cui si trova in questo momento, spero di mancarvi almeno un po’ in realtà, almeno quanto voi mancherete a me. Questo ha deciso l’universo per me e ne prendo atto; voi non smettete di sognare come sto facendo io oggi perché c’è sempre una spiegazione per tutto”. Il rapper ha poi concluso: “La mia ancora non la sapete, e forse, nemmeno io. Un bacio, Mike”.











