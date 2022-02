Highsnob, perché canta con i guanti a Sanremo 2022?/ “Imposti da Rai: tatuaggio…”

Highsnob e Hu al Festival di Sanremo 2022 rappresentano una delle coppie che ha destato maggior curiosità, in particolare per via della scarsa conoscenza dei due artisti da parte del pubblico televisivo e non. Un quesito, però, sta circolando parecchio sui social e su altri spazi digitali e riguarda i guanti indossati da Highsnob in occasione delle sue esibizioni: semplice questione di look e di stile o c’è dell’altro? La risposta potrebbe essere la seconda, visto e considerato che circolando alcune indiscrezioni relative alle mani del cantante.

Highsnob e Hu stanno insieme?/ A Sanremo 2022 un'affinità artistica, ma...

Il sito Deejay.it scrive che nel format “Citofonare passioni”, Paolo Stella ha fornito una versione dei fatti che lascia allibiti tutti: “Posso dire una cosa? Un gossip? Sai che lui, Highsnob, ha sempre i guanti? Sapete perché? Glieli ha imposti la Rai. Perché sulle mani ha tatuato un c*zzo”. Ora, a giudicare dalle immagini pubblicate dal giovane su Instagram, le sue mani risultano effettivamente ricoperte d’inchiostro, ma non parrebbero campeggiare disegni ambigui, perlomeno per quanto si riesce a osservare. A meno che il presunto disegno di cui parlava Stella non possa essere stato fatto in formato ridotto e in un punto non visibile nelle istantanee appuntate sulla bacheca Instagram del ragazzo.

Abbi cura di te, testo e significato canzone Highsnob e Hu/ Sanremo 2022: la sorpresa

HIGHSNOB HA SEMPRE I GUANTI A SANREMO 2022? ECCO PERCHÉ

Sarebbe dunque questo il motivo per il quale Highsnob, in gara a Sanremo 2022 con Hu, indosserebbe sempre i guanti sul palco. Intanto, l’artista ha spiegato il motivo per il quale si è tatuato il proprio nome d’arte sul volto e le sue dichiarazioni sono state riprese da Novella 2000.

“Volevo qualcosa che mi ricordasse ogni mattina, quando mi lavavo la faccia che il mio nome, una volta spariti fama e amici di convenienza, era tutto quello che mi rimaneva – ha asserito –. Highsnob significa ‘o corri o muori’, non mi ero dato un piano b, c’era solo la mia musica. Tatuarmi il mio nome in faccia prima di pubblicare qualsiasi singolo e stato un modo per dimostrare a me stesso e dopo agli altri, di quanto io stessi facendo sul serio”.

HIGHSNOB E HU COVER “MI SONO INNAMORATO DI TE”/ Show con Mr Rain (Sanremo 2022)

© RIPRODUZIONE RISERVATA