“HIGUAIN NON VUOLE TORNARE ALLA JUVENTUS”/ Diserta ripresa allenamenti? I 3 motivi

Gonzalo Higuain non vuole tornare in Italia ad allenarsi con la Juventus. Ha del clamoroso l’indiscrezione riportata da calciomercato.com, secondo cui il Pipita sarebbe intenzionato a rispondere “picche” all’eventuale chiamata della Vecchia Signora in vista di un’ipotetica ripresa degli allenamenti a partire dal prossimo 4 maggio. Come spiegato dal portale calcistico, la Juventus starebbe infatti pensando di convocare a Torino i giocatori che hanno lasciato l’Italia, tra cui appunto Higuain, Douglas Costa, Pjanic, Khedira e Ronaldo. Ma il Pipita, che ha lasciato l’Italia in fretta e furia lo scorso 19 marzo, parrebbe deciso a resistere al richiamo della Continassa. A spingerlo verso una decisione così drastica dal punto di vista “diplomatico” nei confronti della società e della squadra tre differenti motivazioni.

“HIGUAIN NON VUOLE TORNARE ALLA JUVENTUS”

Il primo motivo che potrebbe portare Gonzalo Higuain a non tornare a Torino sarebbe strettamente legato al coronavirus. Stando alle informazioni riportate da calciomercato.com, infatti, l’attaccante argentino avrebbe paura degli sviluppi dell’epidemia in Piemonte e riterrebbe un rischio inutile quello di tornare in Italia soltanto per allenarsi. Higuain a tal proposito avrebbe già dato la propria disponibilità ad allenarsi autonomamente in patria, in Argentina, per poi ripresentarsi a ridosso di un’eventuale ripartenza del campionato. Il secondo motivo citato da calciomercato.com è legato alla malattia della mamma di Higuain: le condizioni di salute della donna tengono in apprensione l’ex Napoli e Milan, che proprio per starle vicino era partito un mese fa dall’Italia. L’ultimo motivo sarebbe invece da ricondurre alla consapevolezza che le possibilità di rinnovo con la Juventus sono ormai praticamente assenti: il Pipita si sarebbe sentito di fatto scaricato. Anche così si spiegherebbe il suo disamore verso il bianconero e la voglia di tardare il più possibile la data del suo rientro alla Continassa.



