Questa sera, venerdì 14 febbraio, Sanremo 2025 affronta il delicato tema dell’hikikomori, con Paolo Kessisoglu e la figlia Lunitta. Ma cosa significa esattamente hikikomori? Letteralmente significa “stare in disparte” e si tratta di un fenomeno che riguarda i più giovani e più in generale chiunque decida di ritirarsi dalla vita sociale per periodi prolungati. Hikikomori è una parola di origine giapponese. L’hikikomori si è manifestato inizialmente in Giappone, dove ha portato molte persone ad un isolamento quasi totale, con il rifiuto di intrattenere rapporti sociali o coltivare contatti con gli altri.

Nel tempo, però, questo fenomeno si è diffuso a livello globale, coinvolgendo anche gli Stati Uniti e diversi paesi europei. Secondo un articolo di Geopop, il numero di giovani che si identificano in questa condizione in Italia sarebbe di almeno cinquantaquattro mila persone.

Hikikomori, quanto dura il ritiro sociale? Dal caso meno grave al più estremo

La durata varia da caso a caso: alcuni si isolano per mesi, altri addirittura per anni. Nei casi più gravi, questa condizione arriva a creare forti disagi anche ai familiari conviventi, che devono a loro malgrado affrontare una situazione complessa e difficile da gestire. In Giappone, dove il fenomeno ha avuto origine, pare che il numero di casi sia arrivato a superare il milione di individui ed infatti il tema è diventato di grande rilevanza a livello nazionale.

Parliamo d’altra parte di dati e numeri sempre più allarmanti, secondo molti destinati a crescere, poiché l’hikikomori sta diventando un problema sempre più diffuso a livello mondiale. Questa sera sul palco dell’Ariston ci penseranno Paolo Kessisoglu e la figlia Lunitta ad approfondire questa tematica, suggerendoci, forse, che l’hikikomori non è poi così lontano.