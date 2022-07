Hilal Altinbilek, chi è la protagonista di Terra amara?/ Il successo con Züleyha

Hilal Altinbilek, protagonista della soap opera Terra amara

Oggi, lunedì 4 luglio alle 15.45 al via su Canale 5 la nuova soap-opera turca “Terra amara”. “Bir Zamanlar Çukurova” (C’era Una Volta Çukurova), il titolo originale della serie, è suddivisa attualmente in quattro stagioni per un totale di 141 episodi. La soap opera racconta la storia di Züleyha e Yilmaz, una coppia di giovani e umili innamorati, in fuga da un difficile realtà in nome dell’amore e della libertà. La protagonista femminile è interpretata da Hilal Altinbilek. L’attrice è nata a Smirne, in Turchia, l’11 febbraio 1991 da una famiglia di origini kosovare. Negli anni in cui frequenta la facoltà di Economia aziendale, comincia a seguire corsi di recitazione e a prendere parte alle sue prime rappresentazioni teatrali. Nel 2009 si trasferisce a Istanbul dove studia recitazione presso il Müjdat Gezen Art Center. Nel frattempo partecipa ad alcuni concorsi di bellezza e lavora come modella.

Hilal Altinbilek: il successo grazie al ruolo di Züleyha

Il debutto di Hilal Altinbilek sul piccolo schermo avviene nel 2011, con una cameo nella soap opera “Derin Sular”. Dal 2013 al 2016 veste i panni di Özlem Şamverdi nella serie “Karagül” e due anni dopo debutta sul grande schermo con il film “Çocuklar Sana Emanet”, diretto da Cagan Irmak. Il 2018 è l’anno della svolta: diventa la protagonista della soap opera “Terra amara” (in originale: “Bir Zamanlar Çukurova”) ambientata negli anni ’70 in Turchia. La protagonista Züleyha dovrà superare molti ostacoli e scontrarsi con una società ancora estremamente maschilista. Il suo amore con Yilmaz verrà davvero messo a dura prova. In Turchia la serie si è conclusa nel 2022, dopo quattro stagioni. Per quanto riguarda la vita privata dell’attrice, due anni fa Hilal Altinbilek è stata paparazzata insieme a Gurur Aydoğan, figlio di dell’attrice Oya Aydoğan. Al momento dovrebbe essere single.

