Hilal Altinbilek: “L’amore? In futuro vorrei una famiglia”/ Terra Amara? Impossibile non apprezzare la serie”

Hilal Altinbilek e il successo della serie Terra Amara: le sue parole

Hilal Altinbilek è una delle attrice più amate della serie Terra Amara, che sta spopolando in Italia. L’interprete di Züleyha, ai microfoni del settimanale Chi, ha svelato alcuni dettagli sulla fiction e il perchè di tanto successo: “La storia è verosimile e abbiamo un’ottima produzione. Il nostro pubblico si rende conto del livello di professionalità degli interpreti senza dimenticare i registi che amalgamano tutti gli ingredienti. Non esagero nell’afferma che è impossibile non apprezzare questa serie“.

Nicole Santinelli, lite con Roberta a Uomini e Donne/ "Ti pensano per una notte..."

L’attrice svela anche una piccola anticipazione: “In Terra Amara, Züleyha si è ritrovata in situazioni che non si sarebbe mai aspettata e fatto cose impensabili in condizioni normali. Questa linea di eventi continuerà nelle prossime puntate. Züleyha è una persona che vive la sua vita evolvendosi e migliorandosi. Pertanto, anche noi attori siamo curiosi quanto i nostri telespettatori a proposito degli sviluppi. Vedremo che cosa succederà”.

Amici 22, Arisa delusa da Wax e Federica Andreani?/ La reazione al rifiuto del guanto

Hilal Altinbilek e l’amore: “Vorrei costruire una famiglia”

Hilal Altinbilek, attrice turca, ha svelato cosa pensa dell’amore tematica ricorrente e fondamentale nella crescita del personaggio che interpreta. Züleyha ha lottato duramente proprio per ricorrere questo sentimento e, ai microfoni del settimanale Chi, l’attrice svela: “L’amore è un sentimento meraviglioso“.

E ancora: “Se credessi fermamente in un amore, sarei pronta a lottare per esso, perchè è qualcosa di prezioso e raro. E poi è un sentimento potente. Nel vivere gli alti e bassi della vita il sostegno di una forza del genere rende sopportabile persino il dolore. E quindi la risposta è sì, vorrei costruire una famiglia in futuro“. Hilal svela anche di amare l’Italia, paese in cui Terra Amara è molto seguito: “Mi piace tantissimo, nonostante le nostre culture siano molto diverse“.

Gisella Cardia a Vespa/ "Madonna di Trevignano, lacrime vere: sangue non è di maiale”

© RIPRODUZIONE RISERVATA