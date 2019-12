Hilary Duff e Matthew Koma si sono sposati/ Intima cerimonia nel cortile di casa

Hilary Duff, 32 anni, è ufficialmente fuori dal mercato! La star di Lizzie McGuire ha sposato il suo fidanzato, il cantautore Matthew Koma (anche lui della stessa età) in un’intima cerimonia celebrata nel cortile di casa ieri, sabato 21 dicembre. Secondo le fonti di TMZ , Hilary e Matthew si sarebbero sposati nella loro abitazione di Los Angeles, e secondo quanto riferito sono stati circondati solamente dagli amici più intimi e dalla sua famiglia tra cui sua sorella maggiore Haylie Duff , 34 anni, e il figlio Luca, 7 anni. “È stata la celebrazione di un amore, una cerimonia davvero intima con poche persone, soltanto amici e familiari”, ha riferito una fonte a JustJared. Sebbene Hilary e Matthew debbano ancora confermare le notizie sui social media, la stilista di Hilary Jessica Paster ha condiviso una splendida immagine di un bouquet di fiori all’inizio della giornata sulla sua pagina Instagram.

Hilary Duff e Matthew Koma si sono sposati

Hilary e Matthew si sono incontrati nel 2015 – solo un anno dopo che Hilary si era separata dal suo ex marito Mike Comrie , 39 anni – mentre stava lavorando al suo album in studio Breathe In. Espirare. La coppia ha fatto il suo debutto ufficiale a una festa per i SAG Awards nel gennaio 2017. Hilary ha annunciato di essere incinta nel giugno 2018. La cantante di “So Yesterday” ha dato alla luce la loro prima figlia il 29 ottobre 2018, dando il benvenuto alla piccola Banks Violet Blair. Dopo la nascita la stessa Hilary ha pubblicato una fotografia affermando che la figlia le aveva “rubato completamente il cuore” confermando che “si è unita al nostro mondo giovedì pomeriggio ed è un’assoluta magia”. Otto mesi dopo, Matthew ha deciso di rendere le cose ufficiali con un impegno “Le ho chiesto di sposarmi”, ha scritto su Instagram il 9 maggio. Questo per la Duff è il secondo matrimonio dopo il primo con il giocatore di hockey Mike Comrie in una sontuosa cerimonia a Santa Barbara nell’agosto 2010. All’epoca, Hilary aveva solo 22 anni e la giornata non è andata per il verso giusto come previsto: sfortunatamente si è scheggiata il dente mangiando e il giorno dopo aveva dovuto chiamare il dentista per prendere un appuntamento urgente. La coppia aveva poi dato il benvenuto al figlio Luca Cruz il 20 marzo 2012, ma alla fine hanno annunciato la separazione nel 2015.

