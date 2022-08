Hilary Duff “Mia figlia è malata ma devo rimanere sul set…”/ Lo sfogo dell’attrice

Hilary Duff si sfoga: “Mia figlia è malata ma non posso stare con lei perché devo lavorare…”

È stato un vero e proprio sfogo quello che oggi ha avuto la famosissima attrice Hilary Duff. Icona degli anni 2000 grazie a ruoli come quello di Lizzie McGuire, Hilary Duff, nel cinema, è stata a dir poco una ragazza prodigio diventando, da giovanissima, una delle attrici più richieste sui set. Anche ora, pur essendo diventata grande e madre, continua a lavorare. Ed è stato proprio la difficile conciliazione tra il suo essere madre e lavoratrice a spingerla a uno sfogo social. Ma cosa è successo? La sua ultima figlia, la piccola Mae di meno di un anno, è stata male dopo aver contratto una malattia infettiva, l’afta epizootica. Purtroppo Ilary non ha potuto starle a fianco nella malattia perché si trovava a girare sul set di How I Met Your Father, serie tv spin-off del famosissimo How I Met Your Mother.

Così Ilary Duff, sui social, si è lasciata andare a un breve sfogo: “Amo così tanto il mio lavoro, questo però è un piccolo grido verso i genitori che lavorano e che devono lasciare i loro figli in tempi che non sembrano naturali e vanno contro tutto nel proprio corpo per non stare con loro”. L’attrice ha poi raccontato che la piccola ha avuto dei sintomi a dir poco “terribili” e che è stato molto “strano non poter stare con lei”.

L’ultima figlia di Hilary Duff, la piccola Mae, ha contratto l’afta epizootica: ecco di cosa si tratta…

Così l’attrice Ilary Duff si è sfogata sui social perché non è potuta rimanere a casa con la sua piccola Mae, la sua ultima figlia avuta il 24 marzo 2021. La piccola ha poco più di un anno e soffre di una malattia infettiva altamente contagiosa: l’afta epizootica. Teoricamente questa malattia colpisce solo animali domestici o selvatici ma, raramente, può colpire anche l’uomo e spesso proprio i neonati. I sintomi che questa malattia comporta includono: forte febbre e lesioni vescicolari.

Oltre alla piccola Mae James Bair, Hilary Duff è mamma di due altri splendidi bambini. Il primo, Luca Comrie, avuto a seguito del matrimonio, nel 2012, con il giocatore di hockey Mike Comrieè, quando lei aveva solo 22 anni. Hilary e Mike però, come coppia, non resistono a lungo e due anni dopo dal parto decidono amichevolmente di divorziare. Passa qualche anno e, nel 2015, Ilary incontra quello che sarà, a tutti gli effetti, il secondo, e si spera ultimo, amore della sua vita: il musicista Matthew Koma. I due si incontrano mentre lei sta registrando un album e presto si innamorano. Diventano genitori la prima volta nel 2018 quando nasce il piccolo Banks Violet Bair, un anno dopo decidono di sposarsi e infine, nel 2021, Hilary da alla luce la sua ultima figlia: la piccola Mae.

