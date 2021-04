Hilary Duff nel sequel di How I Met Your Mother/ Annunciato How I Met Your Father

E’ stato annunciato nelle scorse ore il sequel e spinoff di How I Met Your Mother, storica serie della CBS, e la protagonista sarà l’attrice Hilary Duff. Il progetto, come scrive Repubblica, si chiamerà “How I Met Your Father”, e vedrà la bionda Hilary interpretare il ruolo di Sophie, una mamma che racconterà al figlio, appunto come ha conosciuto suo padre. Come raccontano Isaac Aptaker e Elizabeth Berger, coloro che hanno scritto la serie sequel della sitcom vincitrice di un Emmy, la storia sarà ambientata nel 2021 e vedrà Hilary Duff e il suo gruppo di amici, arrivare ad un punto di svolta grazie alle nuove app di incontri.

Isabella Ricci, Uomini e Donne/ Roberto la preferisce a Gemma Galgani?

“How I Met Your Mother continua a essere una delle commedie più innovative e amate della televisione”, sono le parole di Craig Erwich, numero uno della Hulu, l’azienda che produrrà la nuova serie tv. “Gli autori – ha aggiunto – porteranno il loro punto di vista molto ispirato in questa nuova versione che renderà onore al grande risultato ottenuto dagli autori della serie originale Craig Thomas e Carter Bays e sicuramente raggiungerà altri successi”.

OSVALDO PATERLINI, MARITO ORIETTA BERTI/ "Lui è stato fondamentale nel mio lavoro"

HILARY DUFF NEL SEQUEL DI HOW I MET YOUR MOTHER: “SONO ONORATA”

Così invece la stessa Hilary Duff, (sposatasi con Mathew Koma nel 2019) che ha commentato ovviamente soddisfatta questa nuova avventura: “Sono stata molto fortunate nella mia carriera a poter recitare in ruoli meravigliosi. Ora non vedo l’ora di calarmi nei panni di Sophie. Da grande fan di How I Met Your Mother, mi sento onorata e anche un po’ nervosa che Carter e Craig abbiano voluto darmi fiducia per il sequel della loro creazione. Isaac e Elizabeth sono autori brillanti, non vedo l’ora di lavorare al loro fianco”. Negli ultimi anni si era ventilata la possibilità che la stessa Hilary Duff avrebbe potuto riprendere il ruolo di Lizzie McGuire in una nuova serie di Disney+, ma il sequel è stato accantonato lo scorso dicembre: un progetto svanito fino all’arrivo di questa nuova entusiasmante avventura.

LEGGI ANCHE:

Ida Platano, Uomini e Donne/ Esterna con Marco? La dama pronta ad innamorarsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA