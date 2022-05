Hilary Duff nuda su Women’s Health/ Foto: “Orgogliosa di questo corpo da mamma”

Hilary Duff ha posato nuda sulla copertina di “Women’s Health” e anche in un servizio fotografico pubblicato sull’omonima rivista. L’attrice 34enne, star della storica serie “Lizzie McGuire”, ha regalato ai suoi fan alcuni scatti davvero hot, che sono frutto di un percorso ragionato e che l’ha portata a giungere a questa scelta “audace”. Hilary Duff, sul proprio profilo Instagram ha commentato così la notizia: “È stato spaventoso… Sapevo che farlo mi avrebbe terrorizzato e avevo ragione! Sono orgogliosa del mio corpo e che abbia prodotto tre figli…”.

Per poi aggiungere: “Mi sono sentita forte e bella e mi sono molto divertita a posare senza i miei jeans da mamma a vita alta e le maglie oversize che indosso normalmente. Grazie a tutti coloro che hanno reso normale questa giornata per me e mi hanno sostenuto con complimenti e amore”. Finalmente, Hilary Duff ha raggiunto uno status di equilibrio con il suo corpo e i suoi cambiamenti: a 17 anni ha sofferto di disturbi alimentari e ora è finalmente fuori da quel terribile vortice.

HILARY DUFF NUDA SU “WOMEN’S HEALTH”: INTENSO ALLENAMENTO PRIMA DELLO SHOOTING

Tuttavia, Hilary Duff ha reso noto che, prima di posare nuda per “Women’s Health” ha inteso seguire un intenso programma di training, allenandosi quattro volte a settimana. La giovane è divenuta madre per la terza volta nel giugno 2021, quando è venuta al mondo Mae James Bair, seconda figlia avuta con Matthew Koma, dopo Banks Violet, il cui primo vagito risale al 2018. Non solo: come anticipato poche righe orsono, la star del cinema e della musica è mamma anche di Luca Cruz, nato nel 2012 durante il primo matrimonio con Mike Comrie.

Come ha sottolineato TgCom 24, “Hilary Duff avrebbe dovuto riprendere i panni di Lizzie McGuire per una serie revival targata Disney+ che era stata annunciata durante la presentazione del servizio streaming della Casa di topolino. Ma, dopo le riprese dei primi due episodi, il progetto è stato accantonato per via di alcun divergenze creative”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hilary Duff (@hilaryduff)













