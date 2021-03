“Hillary Clinton fa traffico sessuale di bambini su nave Suez”/ Accusa choc di QAnon

Hillary Clinton al centro di un sistema di traffico sessuale di bambini attraverso la nave Ever Given, bloccata nel canale di Suez: è questa l’ultima ipotesi di cospirazione selvaggia elaborata dai seguaci di QAnon, una teoria del complotto di estrema destra secondo la quale esisterebbe una trama segreta organizzata da un presunto Deep State che avrebbe agito contro l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i suoi sostenitori, i quali avrebbero all’opposto assunto il potere con l’obiettivo di scardinare il nuovo ordine mondiale.

Sul web i sostenitori del movimento si dicono convinti del fatto che l’imbarcazione si sia arenata nelle acque egiziane per effetto di una missione di salvataggio, con i bambini tenuti prigionieri a bordo che saranno liberati in diretta televisiva, dinnanzi alle telecamere, a dimostrazione dunque di come il loro pensiero sia effettivamente corretto e corrisponda alla realtà dei fatti. Addirittura, “Newsweek” riporta che i teorici della cospirazione sono arrivati a questa bizzarra conclusione attraverso il nome dell’operatore di Taiwan della nave – Evergreen Marine Corporation -, sottolineando che il nome in codice dei servizi segreti della signora Clinton come first lady durante la presidenza del marito era “Evergreen”.

HILLARY CLINTON E IL TRAFFICO SESSUALE DI BAMBINI: LA PESANTE ACCUSA DI QANON

La teoria di QAnon, secondo cui sulla nave arenata nelle acque del canale di Suez ci sarebbero bambini destinati al traffico sessuale su ordine di Hillary Clinton, si arricchisce di ulteriori dettagli: il segnale di chiamata dell’imbarcazione è H3RC, simile alle iniziali della signora Clinton quando fece campagna elettorale nel 2016, includendo il suo cognome originale (Hillary Rodham Clinton). Ricordiamo che QAnon fa capo a un anonimo leader, Q, che di tanto in tanto rilascia messaggi criptici utili a fare rientrare gli eventi mondiali all’intero di presunti piani architettati dai poteri forti. Molte di queste convinzioni sono incentrate sul sospetto che gli alti democratici e le star di Hollywood facciano parte di un culto pedofilo-satanico mangia-bambini, che presumibilmente usa la società di e-commerce Wayfair per trasportare bambini in tutto il mondo in contenitori etichettati come mobili. Il misterioso Q ha fatto il primo post su “4chan” nell’ottobre 2017, sostenendo che la signora Clinton sarebbe stata presto arrestata. I post sono continuati per gli anni successivi.

