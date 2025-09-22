Hillel Neuer di UN Watch attacca apertamente Unrwa: "Infiltrata da Hamas a Gaza e in Libano". Le critiche a Francesca Albanese: "Mette a rischio ebrei"

HILLEL NEUER: “UNRWA INFESTATA DA HAMAS”

Accuse e critiche molto dure quelle mosse da Hiller Neuer, direttore dell’ong UN Watch, che vigila sull’operato delle Nazioni Unite, contro l’Unrwa, l’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi. Nell’intervista rilasciata al Riformista, dopo che ha presentato un report sull’agenzia documentandone le infiltrazioni terroristiche, ha spiegato che non è solo un’agenzia umanitaria, ma sarebbe fortemente infiltrata da Hamas, soprattutto a Gaza e in Libano.

SCUOLA/ “Lo sciopero per Gaza? No, starò in classe con gli studenti per educarci a capire"

Neuer sostiene che persino dirigenti di Hamas abbiano ruoli apicali nell’agenzia, in particolare nella gestione del personale e delle scuole. “A Gaza e in Libano l’Unrwa è interamente infestata da Hamas. In Giordania e Cisgiordania forse meno, ma non abbiamo indagato“.

Alla luce di tutto ciò, l’Unrwa non può aiutare a risolvere il conflitto, ma anzi lo “perpetua“, perché mantiene i palestinesi in una condizione di rifugiati e trasmette l’idea del “ritorno” e della “resistenza” contro Israele. Il direttore di UN Watch critica apertamente i vertici internazionali, come Philippe Lazzarini (capo dell’Unrwa), perché non hanno preso seri provvedimenti, agendo solo sotto pressioni politiche.

GAZA/ Tutti i rischi portati dai mercenari di Israele in una Striscia senza governo

Anche la giustificazione delle Nazioni Unite, secondo cui l’agenzia sia indispensabile per distribuire aiuti è falsa per Neuer, perché altre agenzie (come l’UNHCR) e ong potrebbero farlo.

LE ACCUSE A FRANCESCA ALBANESE

Diretto anche l’attacco a Francesca Albanese, relatrice ONU per i Territori palestinesi, descritta come propagandista filopalestinese, non imparziale che diffonde informazioni senza verificare, facendo da megafono per Hamas.

Neuer le imputa di diffondere senza verifiche la narrativa di Hamas e l’accusa anche sul piano professionale, perché mancherebbe di trasparenza, sottolineando i legami familiari che, a suo dire, rafforzerebbero la sua posizione anti-israeliana. “Albanese sa bene il potere delle parole e usa la sua posizione Onu per diffondere questa calunnia. Sta mettendo in pericolo gli ebrei di tutto il mondo“.

Gaza: palestinesi stufi di Hamas/ Il reporter: "Spietati e senza strategie per condurre la guerra"

L’ANTISEMITISMO IN OCCIDENTE

Nell’intervista al Riformista denuncia poi un’esplosione di antisemitismo in Occidente, sostenendo che l’accusa di genocidio a Israele alimenta violenza contro gli ebrei ovunque. A tal riguardo, Albanese per Neuer contribuisce a questo clima con le sue dichiarazioni. Per quanto riguarda l’Italia, il numero uno di UN Watch si dice deluso dall’atteggiamento: non ha preso posizione pubblica contro Albanese, a differenza di Francia, Germania, Olanda e Canada.

Dunque, chiede alla premier Giorgia Meloni e all’Europa più coraggio e fermezza. Infine, non nasconde il timore che, in caso di peggioramento della situazione, gli ebrei potrebbero lasciare l’Italia, con conseguenze gravissime per la società e per la storia del Paese.