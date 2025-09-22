Hillel Neuer di UN Watch attacca apertamente Unrwa: "Infiltrata da Hamas a Gaza e in Libano". Le critiche a Francesca Albanese: "Mette a rischio ebrei"
HILLEL NEUER: “UNRWA INFESTATA DA HAMAS”
Accuse e critiche molto dure quelle mosse da Hiller Neuer, direttore dell’ong UN Watch, che vigila sull’operato delle Nazioni Unite, contro l’Unrwa, l’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi. Nell’intervista rilasciata al Riformista, dopo che ha presentato un report sull’agenzia documentandone le infiltrazioni terroristiche, ha spiegato che non è solo un’agenzia umanitaria, ma sarebbe fortemente infiltrata da Hamas, soprattutto a Gaza e in Libano.
Neuer sostiene che persino dirigenti di Hamas abbiano ruoli apicali nell’agenzia, in particolare nella gestione del personale e delle scuole. “A Gaza e in Libano l’Unrwa è interamente infestata da Hamas. In Giordania e Cisgiordania forse meno, ma non abbiamo indagato“.
Alla luce di tutto ciò, l’Unrwa non può aiutare a risolvere il conflitto, ma anzi lo “perpetua“, perché mantiene i palestinesi in una condizione di rifugiati e trasmette l’idea del “ritorno” e della “resistenza” contro Israele. Il direttore di UN Watch critica apertamente i vertici internazionali, come Philippe Lazzarini (capo dell’Unrwa), perché non hanno preso seri provvedimenti, agendo solo sotto pressioni politiche.
Anche la giustificazione delle Nazioni Unite, secondo cui l’agenzia sia indispensabile per distribuire aiuti è falsa per Neuer, perché altre agenzie (come l’UNHCR) e ong potrebbero farlo.
LE ACCUSE A FRANCESCA ALBANESE
Diretto anche l’attacco a Francesca Albanese, relatrice ONU per i Territori palestinesi, descritta come propagandista filopalestinese, non imparziale che diffonde informazioni senza verificare, facendo da megafono per Hamas.
Neuer le imputa di diffondere senza verifiche la narrativa di Hamas e l’accusa anche sul piano professionale, perché mancherebbe di trasparenza, sottolineando i legami familiari che, a suo dire, rafforzerebbero la sua posizione anti-israeliana. “Albanese sa bene il potere delle parole e usa la sua posizione Onu per diffondere questa calunnia. Sta mettendo in pericolo gli ebrei di tutto il mondo“.
L’ANTISEMITISMO IN OCCIDENTE
Nell’intervista al Riformista denuncia poi un’esplosione di antisemitismo in Occidente, sostenendo che l’accusa di genocidio a Israele alimenta violenza contro gli ebrei ovunque. A tal riguardo, Albanese per Neuer contribuisce a questo clima con le sue dichiarazioni. Per quanto riguarda l’Italia, il numero uno di UN Watch si dice deluso dall’atteggiamento: non ha preso posizione pubblica contro Albanese, a differenza di Francia, Germania, Olanda e Canada.
Dunque, chiede alla premier Giorgia Meloni e all’Europa più coraggio e fermezza. Infine, non nasconde il timore che, in caso di peggioramento della situazione, gli ebrei potrebbero lasciare l’Italia, con conseguenze gravissime per la società e per la storia del Paese.