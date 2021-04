HiMorta, cosplayer in Ciao Darwin web vs tv, chi è?/ Forme giunoniche e…

Himorta gioca per il web in A Grande richiesta

Direttamente dal mondo dei manga e per la fazione del web, Himorta è pronta a scendere in campo per la puntata in replica questa sera di Ciao Darwin a Grande richiesta. Il programma condotto da Paolo Bonolis ci regalerà importanti scossoni e grandi risate e anche il mondo colorato dei manga attraverso la cosplayer più seguita. All’anagrafe si chiama Antonella Arpa, ma per il mondo del web, in tutta Europa è lei la leader dei cosplayer con oltre un milione di follower sul suo profilo Instagram sempre colorato, aggiornato e pieno delle sue foto in “mission”. Moltissimi la conoscono soprattutto come “Signorina Manga” visto che dopo la sua partecipazione a Ciao Darwin è diventata presenza fissa del preserale ‘Avanti un altro condotto sempre da Paolo Bonolis.

Antonella Arpa alias Himorta, chi è e cosa fa nella vita?

Il suo nome d’arte Himorta nasce da un personaggio del manga Naruto, uno dei più celebri tra i fumetti e questo le ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico proprio grazie al web che questa sera a Ciao Darwin a Grande richiesta difenderà a spada tratta. Proprio grazie a Instagram e Youtube la cosplayer ha avuto modo di costruire la sua ‘carriera’ condividendo video con cui è possibile ripercorrere tante sue avventure. Il suo vero nome? Antonella Arpa ma chi la segue sui social sicuramente è interessato a ben altro visto che la sua arte, così come le sue forme, sono conosciute anche oltre i confini nazionali.

